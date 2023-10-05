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Коммерсантъ FM
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Правительство хочет повысить нормативы биржевых продаж бензина и дизеля

Правительство России намерено повысить нормативы продаж бензина для НПЗ на товарной бирже СПбМТСБ на 2 п. п., до 15% от общего объема производства, дизеля — на 3 п. п., до 12,5%, стало известно «Ъ».

Увеличение нормативов биржевых продаж топлива станет одной из мер для стабилизации цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке. Тема обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака, и он ее поддержал, а Федеральная антимонопольная служба уже подготовила проект соответствующего постановления правительства.

Источник «Ведомостей», который видел проект постановления, заявил, что в документе еще нет сроков вступления в силу. По его словам, это может означать, что инициатива начнет действовать с даты опубликования, потому что меры нужно принимать экстренно.

В прошлый раз нормативы продаж на СПбМТСБ повышались 1 сентября. Для бензина норматив увеличился с 12% до 13% от общего объема производства, для дизтоплива — с 8,5% до 9,5%.

Для стабилизации внутреннего топливного рынка 21 сентября в РФ был введен временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно. Вице-премьер Александр Новак акцентировал внимание на том, что эмбарго позволило снизить оптовые цены на топливо. Однако на совещании накануне, 4 октября, решение об ослаблении запрета принято не было.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо вновь тянут на биржу».

Эрдни Кагалтынов

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