Минэнерго: запрет экспорта топлива из РФ введен бессрочно

Срок действия запрета на экспорт бензина и дизельного топлива зависит от насыщения рынка, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, запрет введен бессрочно.

Как утверждает замминистра, недобросовестные участники рынка вывозили достаточно «ощутимый объем» топлива. Минэнерго рассчитывает, что введенная мера позволит создать даже избыток топлива.

«Сейчас она (мера.— "Ъ") введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов»,— пояснил он в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Как он уточнил, в Минэнерго надеются, что тот объем, «который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт», полностью закроет все потребности, а также создаст избыток на рынке топлива.

В середине августа российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках. По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизтопливо с начала года по 18 сентября выросли на 9,4%. Вчера, 21 сентября, правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Лаура Кеффер