Министр обороны США обсудил с турецким коллегой действия Турции в Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил турецкому коллеге Яшару Гюлеру, чтобы обсудить действия Турции в Сирии недалеко от позиций американских военных, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он заявил, что США сбили над Сирией турецкий беспилотник, расценив его приближение как угрозу.

«Министр обороны (США.— "Ъ") позвонил министру обороны Турции, чтобы обсудить действия Турции поблизости от американских сил в Сирии. Министр заверил, что США находятся в Сирии исключительно в рамках кампании по борьбе с ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в РФ.— "Ъ")»,— сказал господин Райдер в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь подчеркнул, что США и Турция являются союзниками по НАТО, и заявил об отсутствии указаний на то, что беспилотник собирался атаковать американские войска.

Господин Райдер также напомнил, что США признают террористической организацией Рабочую партию Курдистана (РПК), по позициям которой в Сирии Турция наносит удары.

Ранее сегодня, 5 октября, источники The Wall Street Journal сообщили, что истребитель США F-16 сбил турецкий беспилотник, приблизившийся к американским позициям. Представитель Минобороны Турции заявил Reuters, что дрон не принадлежит турецким вооруженным силам.

Сегодня арабские СМИ сообщили о том, что ВВС Турции поразили 58 целей Рабочей партии Курдистана в Сирии. Сообщалось о гибели десяти бойцов РПК, в том числе курдского командира. Турция считает РПК ответственной за теракт у здания МВД в Анкаре 1 октября.

Эрдни Кагалтынов