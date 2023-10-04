МВД Турции заявило, что теракт у здания ведомства устроил член РПК

МВД Турции сообщило, что установило личность смертника, устроившего теракт возле здания ведомства в Анкаре. Им был член запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

«В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК»,— сказано в заявлении МВД (цитата по ТАСС).

1 октября двое мужчин подъехали к воротам здания МВД, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Второго предполагаемого террориста убили в перестрелке. Двое полицейских были ранены. По версии МВД, вторым преступником был еще один член РПК Хасан Огуз.

Вчера, 3 октября, силы безопасности Турции начали антитеррористическую операцию под названием «Герои». В ее рамках было задержано 12 предполагаемых членов террористических организаций, подозреваемых в связях с РПК.

Лаура Кеффер