WSJ: истребитель США сбил беспилотник Турции над Сирией

Американский истребитель сбил турецкий беспилотник, посчитав его угрозой для американских войск на северо-востоке Сирии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник. Представитель Минобороны Турции заявил Reuters, что дрон не принадлежит турецким вооруженным силам.

При этом американский чиновник заявил WSJ, что сбит турецкий беспилотник и что США знали о БПЛА еще до того, как подняли в воздух истребитель F-16. По словам собеседника издания, дрон был сбит во время проведения американскими войсками операции неподалеку.

Источник WSJ заявил, что министр обороны США Ллойд Остин в связи с инцидентом свяжется с представителями турецких властей.

Как сообщает издание, сейчас в Сирии находятся около 900 американских военнослужащих, которые совместно с курдскими вооруженными формированиями ведут борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Сегодня арабские СМИ, в том числе телеканал Al Mayadeen, сообщили о том, что ВВС Турции поразили 58 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Сообщалось о гибели десяти бойцов РПК, в том числе курдского командира. Турция считает РПК ответственной за теракт у здания МВД в Анкаре 1 октября.

Эрдни Кагалтынов