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Коммерсантъ FM
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Число жертв атаки беспилотника на военное училище в Сирии увеличилось до 80

В результате атаки беспилотника на военное училище в сирийском городе Хомс погибли 80 человек, в том числе 6 детей, 240 человек получили ранения, сообщил телеканалу Al Ikhbaria министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш.

Фото: via REUTERS , Reuters

Фото: via REUTERS , Reuters

Ранее сегодня, 5 октября, Минобороны Сирии сообщило об атаке беспилотника на военное училище в Хомсе, когда в нем проходил выпускной курсантов. Как утверждает ведомство, за атакой стоят террористические группировки, поддерживаемые «известными международными сторонами».

По информации Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека, в момент атаки беспилотника на церемонии присутствовал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. О его судьбе не сообщается.

3 октября Сирия обвинила Израиль в авиаударах по позициям сирийских военных в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке страны. По данным сирийского Минобороны, пострадали двое военных, нанесен «некоторый материальный ущерб».

Эрдни Кагалтынов

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