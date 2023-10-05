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Коммерсантъ FM
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Al Hadath: 54 человека погибло при ударе беспилотника по училищу в Сирии

В результате атаки беспилотника на военное училище в сирийском городе Хомс погибло 54 человека, сообщает базирующийся в Дубае телеканал Al Hadath. По информации телеканала, в момент атаки на выпускной церемонии курсантов училища присутствовал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. О его судьбе не сообщается.

Как передает «РИА Новости», Минобороны Сирии сообщило, что за атакой стоят террористические группировки, поддерживаемые «известными международными сторонами». По информации оборонного ведомства, в результате атаки погибло несколько мирных жителей, десятки ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в результате атаки погибло 7 человек, более 20 офицеров сирийской армии получили ранения.

3 октября Сирия обвинила Израиль в авиаударах по позициям сирийских военных в окрестностях города Дейр-эз-Зор на востоке страны. По данным сирийского Минобороны, пострадали двое военных, нанесен «некоторый материальный ущерб».

Эрдни Кагалтынов

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