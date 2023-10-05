Как-то не по-соседски

Вашингтон предпринял новую попытку убедить власти Мексики помочь в разрешении миграционного кризиса — с этой целью Мехико посетила высокопоставленная делегация во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Непрекращающийся поток в США нелегалов бьет и по кошелькам американских налогоплательщиков, и по общественной безопасности, и по рейтингам администрации Джо Байдена. И все это за год до выборов в США, что для демократов крайне некстати. На этом фоне как раз в четверг американские власти объявили о продолжении строительства стены на границе, тем самым дополнительно разозлив руководство Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Henry Romero/Pool, Reuters Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Henry Romero/Pool, Reuters

Двухдневный визит Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена (в частности, генпрокурора Меррика Гарланда и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса) в Мексику завершился в четверг. Финальным аккордом стала встреча госсекретаря Блинкена с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и министром безопасности Розой Иселой Родригес.

По заявлению американской стороны, целью визита было проведение «двустороннего диалога и взаимодействия с заинтересованными сторонами». При этом в ходе поездки члены делегации встретились не только с мексиканскими коллегами (включая министра иностранных дел Алисию Барсену), но также с главами МИД Колумбии и Панамы — Альваро Лейвой и Жанаиной Теваней. Все вместе они обсуждали именно миграционный кризис и связанные с этим проблемы.

За 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022-го и закончился 30 сентября) границу с США нелегально пересекли 2 млн мигрантов (это второй показатель за всю историю подсчетов).

А всего за период президентства Джо Байдена речь идет уже примерно о 6,5 млн человек.

Критики администрации называют непрекращающийся поток нелегалов через мексиканскую границу одним из главных провалов политики нынешнего президента-демократа. Кстати, именно незаконная миграция была одной из самых горячих тем на дебатах республиканцев, претендующих на выдвижение в следующем году на пост президента. Несмотря на существующие между ними разногласия по целому ряду ключевых внешнеполитических вопросов, по этой теме среди них царит полное единодушие.

Так, один из фаворитов гонки губернатор Флориды Рон Десантис пообещал в случае его избрания «с первого дня президентства» направить на границу с Мексикой дроны и силы специального назначения. А бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал «шок и трепет» наркокартелям, которые в своих целях пользуются нарастающим кризисом. Основной претендент на номинацию от республиканцев экс-президент Дональд Трамп в дебатах хоть и не участвовал, но тоже ранее не раз предлагал кардинальные меры и даже морскую блокаду Мексики, дабы пресечь деятельность наркокартелей.

Республиканцы обращают особое внимание на то, что через границу проникают криминальные элементы и огромное количество наркотиков.

Большая часть «убийцы номер один» американцев в возрасте от 18 до 49 лет — фентанила — попадает в США именно через Мексику.

Республиканские политики прекрасно чувствуют общественные настроения. Опрос NBC News, опубликованный в июне, показал: 55% всех избирателей и 86% избирателей-республиканцев проголосуют за кандидата, который «поддерживает размещение вооруженных сил США на мексиканской границе, чтобы остановить проникновение наркотиков в страну». Другое исследование общественного мнения — от Pew Research — показало, что лишь 23% довольны тем, как нынешняя администрация справляется с кризисом. 47% считают, что нелегальная миграция — это очень серьезная проблема.

Ситуация настолько критична, что мало кто из политиков смог остаться в стороне от дискуссии. Конфликт — даже в рядах демократов. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уже открыто критикует Джо Байдена за то, что его город наводнили нелегальные мигранты. А в конце сентября градоначальник демонстративно отказался встречаться с господином Байденом в ходе визита главы Белого дома в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН.

На днях к полемике присоединился даже бизнесмен Илон Маск. Он посетил границу США с Мексикой, чтобы лучше понять ситуацию на южной границе, и провел в своей соцсети X прямую трансляцию оттуда. Господин Маск отметил: хотя он сам иммигрант и положительно относится к законным способам миграции, необходимо «остановить поток людей (нелегальных мигрантов.— “Ъ”), который настолько велик, что приводит к коллапсу социальных служб» (например, в том же Нью-Йорке).

Очевидно, что в Белом доме больше не могут игнорировать эту проблему — особенно учитывая приближение выборов-2024.

«У нас есть обязательства, и мы ставим это во главу угла нашей повестки»,— заявил перед вылетом в Мексику госсекретарь Блинкен, выступая в Техасском университете (Остин). Он признал, что Соединенные Штаты и Мексика не раз подчеркивали первоочередную важность своих экономических связей, но закрывать глаза на кризис на границе в США не могут.

По данным The New York Times, американские чиновники в последние недели пытались заставить мексиканскую сторону более активно работать над тем, чтобы перекрыть поток беженцев и наркотиков, идущий в США. Газета ссылается на помощника госсекретаря по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Тодда Робинсона, который тоже участвовал во встречах с мексиканскими коллегами.

В интервью во вторник он заявил: администрация Байдена хочет, чтобы президент Лопес Обрадор уделял более приоритетное внимание инвестированию ресурсов в безопасность — «важный вопрос как для Соединенных Штатов, так и для Мексики». Американская сторона ожидает, что президент Мексики будет более активно задействовать федеральные правоохранительные органы и армию для перехвата запрещенных химических веществ. Цепочка поставок идет из КНР через Мексику, где эти вещества превращают в синтетические наркотики, и дальше в США.

Между тем в Мехико на давление извне реагируют болезненно. Так, ранее мексиканские чиновники гневно комментировали предложение ряда республиканцев США в одностороннем порядке войти на территорию соседней страны, чтобы бороться с наркокартелями.

«Мы не собираемся быть чьей-то пиньятой (игрушкой.— “Ъ”)»,— говорил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, призывая уважать суверенитет независимого государства. Кроме того, он ранее утверждал, что ситуация с потреблением наркотиков — это исключительно проблема «социального разложения» американцев, а не следствие деятельности мексиканских наркокартелей.

На фоне такого взаимного непонимания администрация Джо Байдена подает сигналы о том, что подходы к проблеме будут ужесточаться. Так, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас как раз в четверг своим распоряжением на неопределенный срок приостановил действие 26 принятых при Джо Байдене федеральных законов, мешавших возведению стены на границе. Цель такого шага – возобновление строительства физических барьеров и дорог, дабы предотвратить массовый поток людей через границу.

В тот же день стало известно, что в стене в скором времени действительно появятся новые секции.

Администрация Байдена, исполняя предвыборные обещания политика, приостановила строительство пограничной стены в начале 2021 года. Тогда это сооружение демократы называли «лишь одним из примеров неверно расставленных приоритетов предыдущей администрации и ее неспособности управлять миграцией безопасным, упорядоченным и гуманным способом». К концу 2023 года мнение многих представителей Белого дома коренным образом поменялось. Сам Джо Байден в четверг, впрочем, оговорился, что по-прежнему считает строительство стены плохим вариантом, но у него связаны руки: деньги на возведение барьеров, которые были выделены при Дональде Трампе, перенаправить куда-то еще нельзя.

Так или иначе президент Мексики этим остался крайне недоволен. Прямо перед встречей с госсекретарем Блинкеном Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал решение Вашингтона «шагом назад», который точно не способствует решению проблемы.

Екатерина Мур, Вашингтон