Chaos of Representatives

Первое в истории США отстранение от должности спикера Палаты представителей погрузило страну в неизвестность. Республиканская партия, контролирующая нижнюю палату Конгресса, публично расписалась в наличии внутреннего кризиса, третья в иерархии власти должность оказалась вакантна, а работа законодательного органа парализована. Ситуация осложняется тем, что до конца 17 ноября Конгрессу необходимо согласовать федеральный бюджет. Но вместо важных дел, на которые осталось мало времени, конгрессмены будут заняты политическими склоками. Ресурсы предотвратить паралич власти есть у демократов, но они не спешат вмешиваться в войну республиканцев между собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крайне правый республиканец Мэтт Гетц, добившийся смещения спикера Палаты представителей, пока не готов сложить оружие во внутрипартийной борьбе

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, Jonathan Ernst / Reuters Крайне правый республиканец Мэтт Гетц, добившийся смещения спикера Палаты представителей, пока не готов сложить оружие во внутрипартийной борьбе

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, Jonathan Ernst / Reuters

После того как группе радикальных консерваторов во главе с Мэттом Гетцем удалось провернуть первую в истории США отставку спикера Палаты представителей, которым был их же однопартиец Кевин Маккарти, самым популярным вопросом у общественности и экспертов стал: что же будет дальше? Четкого ответа никто дать не мог. Напротив, по мере осознания масштабов произошедшего вопросы стали множиться по всему спектру — от технических до экзистенциальных.

«Временным спикером» стал глава комитета по финансам республиканец Патрик Макгенри. Первым его действием на внезапно доставшемся посту было объявление заседания Палаты представителей закрытым. И, возможно, лучше всего его эмоции и чувства отражало то, с какой силой этот союзник отставленного господина Маккарти шарахнул перешедшим в его распоряжении молоточком, сигнализировав о своем решении. Было понятно, что спикер Макгенри точно имеет право открывать и закрывать заседания, однако о полноте его полномочий в тот момент никто не ведал. Все лишь согласились, что ключевой задачей для него станут выборы нового полноценного председателя, без которого палата просто-напросто не сможет работать и заниматься делами государственной важности.

Ситуация неопределенности с федеральным бюджетом, не говоря уже о других вопросах, требовала от конгрессменов поскорее выбирать себе нового спикера. И вопрос — когда же это произойдет — так же сильно всех взволновал.

Но прежде чем приступить к голосованию, обеим партиям надо было внутри себя решить, кого номинировать на столь важную должность.

У демократов с этим проблем не было. И хотя они для приличия тоже решили посовещаться, мало кто сомневался, что, как и в январе 2023 года, от демократов будет выдвинут лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Республиканцы же, как сообщило агентство Reuters, дали понять, что на выработку решения им может потребоваться неделя, а к выборам нового спикера они будут готовы к 10–11 октября. Учитывая воинственный настрой группы радикалов во главе с Мэттом Гетцем, республиканцев можно было понять. Обладая лишь небольшим перевесом в Палате представителей (221 мандат против 212 у демократов), им предстояло определиться с кандидатурой, которая бы устроила всех однопартийцев во избежание повторения истории с 15 раундами голосования в январе за господина Маккарти. И это было нелегко. Ненавистный крайним консерваторам Кевин Маккарти уже отказался от идеи баллотироваться снова, и это должно было как-то облегчать задачу.

Однако, например, по поводу наиболее очевидной кандидатуры — лидера большинства в палате Стива Скализа — господин Гетц успел заявить, что не будет голосовать за господина Скализа «только потому, что у того рак».

И это, конечно, говорило о том, что мятеж радикалов далек от завершения.

Между тем сложившаяся ситуация не в лучшем свете выставляет республиканцев, которым на выборах в ноябре 2022 года американские избиратели доверили Палату представителей. Мало того что, контролируя нижнюю палату, они умудрились разругаться между собой и фактически, пусть и по вине немногочисленной группы, оказались неспособны обеспечить работу законодательного органа. Так еще и к поиску экстренной замены Кевину Маккарти они, как выяснилось, не готовы.

Когда члена Сената республиканку Шелли Мур Капито спросили, что, по ее мнению, думают республиканские избиратели, глядя на произошедшее, она не задумываясь ответила: «"Вы придурки, ребят?" — Вот что они думают».

Другими словами, за неделю республиканцам стоило бы найти по-настоящему идеального кандидата. Иначе многочисленные раунды голосования рискуют оставить Палату представителей парализованной до середины октября, а то и больше.

При этом вмешаться и досрочно урегулировать кризис могли бы демократы. Во-первых, Кевин Маккарти пошел с ними на сделку по временному бюджету, позволившую не прекращать работу демократического правительства. Как пояснял республиканец, сделал он это ради страны и ее граждан, несмотря на угрозы крайних консерваторов поставить вопрос о его отставке. При этом просить их поддержать его 3 октября политик не стал, а сами они решили не мешать бунту в стане оппонентов и вместе с крайними консерваторами проголосовали за отстранение господина Маккарти. Несколько ироничным в этой истории получился тот факт, что спикер-республиканец пострадал за законопроект, одобренный голосами Демпартии и части республиканцев. Этот союз с идеологическим врагом Мэтт Гетц и компания как раз и не простили однопартийцу. Однако затем они сами лишили Кевина Маккарти кресла, солидаризировавшись с теми же демократами.

Во-вторых, и самим демократам невыгоден паралич Палаты представителей. Если до 00 часов 01 минуты 18 ноября Конгресс не примет федеральный бюджет, то шатдаун все-таки настигнет администрацию Джо Байдена. И чем дольше продолжается кризис в нижней палате, тем больше шансов, что жертва Кевина Маккарти будет напрасной, а политические последствия приостановки работы правительства так или иначе наступят для всех представителей истеблишмента. И дело не только в оказавшейся под вопросом помощи Вашингтона Киеву, но и в целом в обязательствах перед собственным населением в период стартовавшей президентской кампании.

Правда, как отмечают аналитики, проблема американской поддержки Украины несколько преувеличена и способна вызвать скорее временные технические трудности.

Подавляющее большинство республиканцев и демократов по-прежнему выступает за оказание помощи Киеву, а потому согласование нового финансирования для этих целей — лишь вопрос времени. Хотя, конечно, в разгар боевых действий время — весьма важный ресурс, способный вызывать непредсказуемые последствия.

Тем не менее демократы пока решили не торопиться с помощью оказавшимся в кризисе республиканцам. Особых причин спасать Кевина Маккарти у них не было — в конце концов, кроме как за бюджет, и то временный, благодарить им его было не за что. Не за постоянный же шантаж уменьшением помощи Украине и стартом расследования об импичменте Джо Байдену. А публичный раскол консерваторов в преддверии выборов — президента и в Конгресс в ноябре 2024 года — как нельзя лучше создает нужные им электоральные образы. Вмешаться же в урегулирование кризиса лидерства в Палате представителей им никто не помешает на более поздних этапах. В любом случае республиканцы еще даже не определились с кандидатом, а график работы нижней палаты и так серьезно нарушен.

Алексей Забродин