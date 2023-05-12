На Джо Байдена накатила новая волна

Власти США на этой неделе столкнулись с рекордным наплывом мигрантов, и показатели, похоже, будут только расти. Причина — отмена нормы, которая была введена 45-м президентом Дональдом Трампом во время пандемии COVID-19. Так называемый «Раздел 42» позволял американским пограничникам немедленно высылать нелегалов без рассмотрения вопроса о предоставлении убежища. Нынешний глава Белого дома Джо Байден уже призвал на борьбу с кризисом военных и нацгвардейцев, а также принял еще ряд жестких мер. Такой подход к проблеме разделяют далеко не все его однопартийцы-демократы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден на границе США и Мексики

Фото: Andrew Harnik / AP Президент США Джо Байден на границе США и Мексики

Фото: Andrew Harnik / AP

Срок действия так называемого «Раздела 42», доставшегося Джо Байдену в наследство от Дональда Трампа, истек в 23:59 по североамериканскому восточному времени в четверг (06:59 по Москве 12 мая). Эта норма позволяла властям США немедленно высылать мигрантов, которые пытались проникнуть в США с территорий с высоким риском заражения коронавирусом. Мексика под эту категорию подпадала. Теперь же в силу вступил «Раздел 8», действовавший до пандемии: он позволяет нелегальным мигрантам при наличии на то оснований подавать заявки на легализацию, будучи уже в самих Соединенных Штатах, и там же ждать решения суда.

Многие мигранты до конца не поняли, что означает отмена «Раздела 42»: они сочли, что теперь двери в США будут открыты, и поэтому устремились к границе.

Телеканал NBC News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США сообщал: в ведомстве ожидали, что после прекращения действия «Раздела 42» в среднем ежедневно будет фиксироваться по 10 тыс. попыток незаконного пересечения границы. Однако ранее на этой неделе показатель уже превысил 11 тыс. в день. И это рекордные цифры за всю историю наблюдений.

Причем реальные показатели гораздо выше: многим нелегалам удается проникнуть в страну незамеченными. Только за 2022 финансовый год от патрулей на границе смогло скрыться около 1,2 млн человек — такую информацию сообщал телеканал Fox News со ссылкой на источники в пограничной службе.

Всего же, по подсчетам Американской федерации за иммиграционную реформу (Fair), за время президентского правления Джо Байдена (то есть с января 2021 года) на территорию страны проникли около 5,5 млн нелегалов.

Столь внушительные показатели — во многом следствие традиционно мягкого отношения к нелегалам администрации Джо Байдена. Такая политика не раз приводила к конфликтам Белого дома с властями тех штатов, которые больше всех были затронуты наплывом мигрантов.

Так, губернатор Флориды республиканец Рон Десантис, недовольный подходом федеральных властей к проблеме, в Рождество даже распорядился отправить автобус с мигрантами прямо к дому вице-президента Камалы Харрис.

Тактикой развоза нелегалов по другим штатам пользовался и перегруженный Техас. Недовольство в итоге стали высказывать не только республиканские штаты, но и такие города, как Чикаго, Нью-Йорк и Вашингтон, куда мигрантов доставляли. Теперь же, после отмены «Раздела 42», проблема станет еще острее, и закрывать на нее глаза у администрации Джо Байдена уже не получится.

Опасаясь углубления миграционного кризиса, власти США, как сообщает CBS News, в итоге отказались от мягкой политики и ввели дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией. И они оказались еще более драконовскими, чем при Дональде Трампе.

Телеканал, которому удалось изучить соответствующие документы, рассказал: на вооружение приняты жесткие требования для получения убежища.

Сотни офицеров-пограничников уже прошли обучение, чтобы следовать новым нормативам. В частности, мигранты отныне должны доказывать им, что уже запрашивали убежище в другой стране (например, Мексике), но получили отказ.

Согласно упомянутым внутренним документам, только мигранты с «исключительно вескими обстоятельствами» смогут преодолеть запрет на предоставление убежища. К ним относятся лица, нуждающиеся в «неотложной медицинской помощи», и те, кто сталкивается с «неминуемой и серьезнейшей угрозой» жизни в Мексике. Легализоваться также могут жертвы «тяжелых форм торговли людьми». Тем, кто доказательствами такого права на убежище не обладает, грозит депортация в Мексику или их родную страну, а также пятилетний запрет на въезд в США. Если же мигрант вновь попытается пересечь границу незаконно, ему будет грозить уголовное преследование и тюремное заключение. Чиновники администрации Байдена на правах анонимности заявили телеканалу, что эти меры не были для них легким решением, но рекордные уровни задержаний за последние два года не оставили им выбора.

Как продолжает AP, этим федеральные власти ограничиваться не собираются. По данным агентства, администрация Байдена в преддверии ожидаемого всплеска наплыва мигрантов направляет 1,5 тыс. военнослужащих на границу США и Мексики. Более того, там уже расквартировано 2,5 тыс. бойцов Национальной гвардии. Как пояснила недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, задействовать войска планируется исключительно для разгрузки таможенников и пограничников. Работать с мигрантами военные не будут.

При этом вопрос состоит не только в нежелании США принимать беженцев из неблагополучных стран, но и в неспособности обрабатывать их запросы. Мест для размещения нелегалов на границе уже не осталось. Такой вывод можно сделать из поручения правительства, которое было разослано пограничникам на днях. Этот документ, который изучил Fox News, разрешал пограничным службам, если места содержания переполнены, «безопасный массовый выпуск мигрантов на улицы городов», причем даже без назначения даты рассмотрения их дел в судах.

Оставлять мигрантов планировали на автобусных остановках, заправках, в супермаркетах и других общественных местах.

Решение бесконтрольно выпускать толпы нелегалов на улицы городов США возмутило огромное число американцев. Также оно было заблокировано на двухнедельный срок федеральным судьей во Флориде.

Все эти проблемы для Джо Байдена, начавшего свою кампанию по переизбранию, оказались совсем некстати. Избиратели в ключевых американских штатах в большинстве своем выражают разочарование тем, как президент справляется с миграционным кризисом. Это следует из опросов общественного мнения, результаты которых приводит издание The Hill. Поэтому господин Байден, который обвинял в негуманности своего предшественника и потенциального конкурента на выборах-2024 Дональда Трампа, сам теперь вынужден прибегать иногда даже к более жестким методам. При этом Белый дом на брифингах для журналистов любое сходство между подходами Джо Байдена и Дональда Трампа отрицает. А милитаризацию границы называет «стандартной практикой».

Однако некоторые влиятельные однопартийцы Джо Байдена с этим не согласны. Например, с критикой выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес. «Милитаризация границы администрацией Байдена неприемлема. В Западном полушарии уже существует гуманитарный кризис, и развертывание военного персонала лишь сигнализирует о том, что мигранты представляют собой угрозу, для сдерживания которой требуются войска нашей страны. Нет ничего более далекого от правды»,— утверждает он.

Екатерина Мур, Вашингтон