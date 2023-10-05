Путин: уже в октябре РФ начнет поставлять газ в Казахстан и Узбекистан

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уже в этом месяце начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Вчера, 4 октября, глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября. По его словам, процесс запустят по окончании ремонтных работ, которые должны завершить в конце текущего месяца.

В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В мае 2023-го власти Казахстана сообщали о проведении переговоров о транзите газа из РФ в Узбекистан. В июне Узбекистан заключил с Россией двухлетний договор на поставку 2,8 млрд куб. м газа. Соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м газа в сутки, поставки начались с 1 октября.

Эрдни Кагалтынов