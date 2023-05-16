Казахстан ведет переговоры по транзиту газа из России в Узбекистан

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что страна обсуждает возможность транзита газа из России в Узбекистан. Объемы предполагаемых поставок он не назвал, уточнив, что «это все является предметом переговоров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Казахстана Фото: Правительство Казахстана

«В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан, идут переговоры, в достаточно конструктивном ключе»,— рассказал господин Саткалиев (цитата по InBusiness).

В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В январе 2023-го власти Казахстана сказали, что не получали предложений о газовом союзе, но ведут с РФ переговоры по сотрудничеству в сфере газа. В апреле господин Саткалиев заявил, что обсуждается снижение цены на топливо для Казахстана.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Россия оценивает газ по-новому».