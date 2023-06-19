Узбекистан заключил с Россией двухлетний договор на поставку 2,8 млрд кубометров газа

Минэнерго Узбекистана сообщило, что по заключенному с «Газпромом» договору, поставки газа начнутся 1 октября. Сам договор заключен на два года и годовой объем поставок составит 2,8 млрд куб. м. Договор был подписан на ПМЭФ 16 июня.

«Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Джурабеком Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" Алекссеем Миллером»,— говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м природного газа в сутки. «Цены на природный газ согласованы в рамках запланированных реформ на основе рыночных цен в регионе, а также на основе текущих цен в стране и их рыночных принципов»,— добавили в Минэнерго, не назвав конкретные суммы.

«Газпром» начнет поставки трубопроводного газа в Узбекистан транзитом через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» в четвертом квартале. По оценкам аналитиков, закупка газа у «Газпрома» позволит Узбекистану обеспечить собственные нужды, но ее не хватит для полного выполнения контракта по экспорту газа в Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «Средняя газия».

Лаура Кеффер