Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан в октябре

Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября, сообщил глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев. По его словам, процесс запустят по окончании ремонтных работ, которые должны завершить в конце текущего месяца.

Как уточнил господин Саткалиев, объемы поставок согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. «В настоящее время завершаются ремонты, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами. В ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

В ноябре 2022 года Россия говорила о планах по созданию «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном. В мае 2023-го власти Казахстана говорили о проведении переговоров о транзите газа из РФ в Узбекистан. В июне Узбекистан заключил с Россией двухлетний договор на поставку 2,8 млрд куб. м газа. Соглашение предполагает импорт 9 млн куб. м газа в сутки, поставки начались с 1 октября.

Лаура Кеффер