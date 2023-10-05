Доллар закрыл торги на отметке 100 рублей

По данным торгов на Московской бирже, доллар США и евро ускорили темпы роста сегодня, 5 октября. Основные торги завершились в 19:00 мск на отметке 100 руб. Доллар превысил эту отметку в третий раз за год — до этого 14 августа и 3 октября, евро превысил 105 руб. впервые с 8 сентября сегодня утром в 7:00 мск.

К 17:13 мск доллар достиг 100,02 руб./$, евро — 105,31 руб./€. К 18:37 мск курс доллара был на отметке 100,33 руб./$, евро — 105,75 руб./€.

В 16:45 мск началось выступление президента Владимира Путина в рамках XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (2–5 октября). В своей речи президент вновь заявил о «колониальном мышлении» Запада и его стремлении установить «гегемонию». Он также сказал, что США «ничего не стоит» напечатать деньги и «разбросать» их «на весь мир», «повысив продовольственную инфляцию». «Сделают наверняка»,— добавил президент.

Курсы доллара, евро и юаня преодолевают локальные максимумы с начала недели. По мнению аналитиков, опрошенных «Ъ», доллар может закрепиться выше 100 руб. в отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».