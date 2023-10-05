Путин начал выступление на XX заседании Валдайского форума

Президент Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Красной Поляне в Сочи. Модератор встречи — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

В начале своего выступления Владимир Путин заявил о необходимости «строительства нового мира». По его словам, в начале XXI века все надеялись, что уроки из затратной военно-идеологической конфронтации уже извлечены, но оказалось, что это не так. Некоторые страны после распада СССР приняли готовность России к конструктивному взаимодействию за покорность, добавил Владимир Путин. Он отметил, что когда происходит смена мирового устройства, «время как будто сжимается».

В нынешнем году мероприятия дискуссионного клуба «Валдай» проходят со 2 по 5 октября. Тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».