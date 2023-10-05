Евро превысил 105 рублей

Евро торгуется на Мосбирже на уровне выше 105 руб. В последний раз европейская валюта стоила столько 8 сентября. Доллар торгуется около 100 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро на 7:04 достиг 105,01 руб. Доллар стоил 99,66 руб., юань — 13,64 руб. Накануне, 4 октября, доллар превышал 100 руб.

Курсы доллара, евро и юаня преодолевают локальные максимумы с начала недели. По мнению аналитиков, опрошенных «Ъ», доллар может закрепиться выше 100 руб. в отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».

Леонид Уварчев