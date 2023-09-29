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Коммерсантъ FM
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Container xChange: в российских депо скопилось 150 тыс. контейнеров из Китая

В российских железнодорожных депо скопилось 150 тыс. транспортных контейнеров из Китая, следует из данныхторговой платформы Container xChange. По оценке аналитиков платформы, контейнеры скапливаются из-за того, что из Китая в Россию движется много грузов, а обратно в Китай из России они идут «очень редко». На исследование обратил внимание Bloomberg.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как пишет Bloomberg, из-за такого количества товаров в России начался обвал вторичного рынка товарных контейнеров. Они продаются почти в два раза дешевле, чем в других странах: средняя цена на покупку подержанного 40-футового контейнера high cube (40 HC/HQ, более 2,5 м в высоту) на этой неделе упала до $580 (в феврале 2022 года — $4175). На новые контейнеры цена упала до $1450 с $4309.

По данным Container xChange, Россия ожидает, что объем торговли с Китаем в этом году превысит $200 млрд по сравнению с $185 млрд в 2022-м. За первые восемь месяцев 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился на 37% и достиг $134,1 млрд, пишет Container xChange со ссылкой на данные китайских таможенных органов. При этом экспорт Китая в Россию увеличился на 73%, до $62,54 млрд, а импорт из России — на 15%, до $71,6 млрд.

В мае 2023 года опрошенные «Ъ» эксперты сообщали, что стоимость перевозки контейнеров из Китая в РФ как морем, так и по железной дороге упала с начала года на 30–35%. По их мнению, ставки были перегреты в связи с ростом объема поставок из Китая за последний год, которые заняли нишу, освобожденную линиями недружественных стран.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Контейнеры едут фрахтически нормально».

Полина Мотызлевская

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