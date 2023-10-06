Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 7-8 октября
5 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма Игоря Волошина «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии Федора Конюхова и новая часть саги Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Повелитель ветра
- Режиссер: Игорь Волошин
- В ролях: Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев
- Жанр: драма, приключения, биография / Россия / 94 мин.
- Слоган: «Путешествие за пределы возможного»
- В прокате: с 5 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Повелитель ветра" — один из долгостроев российского кино последних лет. Впервые о разработке этого проекта Федор Бондарчук рассказал еще в 2018 году, презентуя его в Фонде кино. Тогда он собирался снимать картину сам. Но когда началась непосредственная подготовка к съемкам в феврале 2022 года, Бондарчук уже только примерил парик и бороду главного героя, а режиссерское кресло занял Игорь Волошин, известный по сериалам "Физрук" (2014–2017) и "Ольга" (2016–2023), триллерам "Одержимая" (2021) и "Медея" (2022), а также снятому при поддержке "Первого канала" боевику "Олимпиус Инферно" (2009) о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Эта фильмография, безусловно, доказывает широту его режиссерского диапазона, к которому теперь прибавилось приключенческое кино с элементами не то триллера о выживании, не то драмы о духовном поиске.
Создатели "Повелителя ветра" не замахиваются на изложение полной биографии Федора Конюхова и демонстрацию его многочисленных рекордов. Фильм, даже с флешбэками в детство героя, представляет собой компактную историю одного путешествия: одиночного кругосветного полета на воздушном шаре "Мортон", который проходил с 12 по 23 июля 2016 года. Таким образом, продлился он 11 дней 4 часа и 20 минут, и Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд, причем с первого раза — предыдущий принадлежал британцу Стиву Фоссету, который потратил на перелет 13 дней и 8 часов, а осуществить его смог только с шестой попытки.
Впрочем, надо отметить, что в картине традиционная для отечественного кино тема превосходства России над реальными или воображаемыми заграничными соперниками совершенно не педалируется. Напротив, на экране царит удивительная для нашего времени дружба народов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».
Капкан: Судная ночь
- Режиссер: Франк Халфун
- В ролях: Монайя Абдельрахим, Эббе Андерсен, Дж. Джон Билер, Брайан Брейтер, Бренда Нуньес
- Жанр: ужасы, триллер / США, Франция / 94 мин.
- В прокате: с 5 октября
Кинопрокатчик «Shudder»: «Выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо, очень непросто. У маньяка своя философия, правила жизни и мотивы, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить».
Дурные деньги
- Режиссер: Крэйг Гиллеспи
- В ролях: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Ник Офферман
- Жанр: биография, комедия, драма / США / 105 мин.
- Слоган: «Если правила нарушают, сломай игру»
- В прокате: с 5 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Дурные деньги" — снисходительное жаргонное выражение, используемое на Уолл-стрит по отношению к индивидуальным инвесторам. Типичным представителем этого племени является Кит Гилл, ведущий на Reddit канал под ником Ревущий Котенок: выглядящий моложе и без того небольших своих лет, носящий безразмерные футболки с котятами и неизменно предпочитающий пятидолларовому корпоративному "Хейнекену" пиво из Милуоки себестоимостью 50 центов. В один прекрасный день Котенок вкладывает последние полсотни тысяч в акции доживающей последние дни сети магазинов видеоигр GameStop. "По приколу" подписчики Гилла начинают тоже скупать акции, где-то неподалеку хлопает крыльями черный лебедь, рост акций достигает девятисот процентов, на происходящее обращают внимание в Белом доме, портрет Ревущего Котенка (разумеется, в соответствующей футболке) появляется на обложке Forbes. А тем временем капиталистические акулы, которые хотели обанкротить GameStop между делом, теряют по миллиарду в день. И все из-за "дурных денег"…
"Дурные деньги" интересно смотреть даже тем, кто по части финансовой грамотности не продвинулся дальше скупки отелей в игре "Монополия". Несмотря на то, что показанные события произошли буквально пару лет назад и на экране присутствуют все необходимые приметы эпохи (от масочного режима в аэропорту до Илона Маска в телевизоре), фильм в целом вызывает ощущение скорее ностальгическое. Перед глазами встает благословенная эпоха середины 1980-х — начала 1990-х, время заката жанра "яппи в опасности", первых экранизаций Джона Гришема и СПИДа вместо коронавируса. Дело не только в том, что камнем преткновения становится тут на ладан дышащий гиковский магазин видеоигр, забитый никому уже даром не нужными носителями».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Черный лебедь и Ревущий Котенок».
Гардемарины 1787. Мир
- Режиссер: Светлана Дружинина
- В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева
- Жанр: приключения, история / Россия / 120 мин.
- Слоган: «Судьба и Родина — едины!»
- В прокате: с 5 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз…
В подковерной борьбе использованы все приемы — от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение – Алексеем Бобринским, страстным картежником и буяном. Этой слабостью ловко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам… Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра».
Грани любви
- Режиссер: Ребекка Злотовски
- В ролях: Виржини Эфира, Рошди Зем, Кьяра Мастроянни, Калли Феррейра-Гонсалвес, Яме Кутюр
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / Франция / 103 мин.
- В прокате: с 5 октября
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре. Когда она влюбляется в Али, то сближается с его четырехлетней дочерью. Рейчел искренне привязывается к ней, но неизвестно, удастся ли ей найти путь к сердцу ребенка».
Великая ирония
- Режиссер: Вуди Аллен
- В ролях: Лу де Лааж, Валери Лемерсье, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Грегори Гадебуа
- Жанр: триллер, драма, мелодрама, комедия / США, Франция / 93 мин.
- В прокате: с 28 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Золотым осенним днем на авеню Монтень молодой писатель Ален (Нильс Шнайдер) случайно встречает свою старую знакомую Фанни (Лу де Лааж). Когда-то они вместе учились во французском лицее в Нью-Йорке, где работали их родители, но потом их пути разошлись. Ален выбрал творчество, а Фанни, успевшая в юности побыть бунтаркой и помыкаться в неудачном браке с музыкантом-наркоманом, развелась и снова вышла замуж — за Жана (Мельвиль Пупо), про которого никто толком не знает, чем он занимается, но деньги это приносит немалые. Теперь она подвизается в аукционном доме, просто чтобы не сидеть целыми днями без дела, и переживает, что все считают ее "трофейной женой".
Чуть ли не в первые минуты возобновленного знакомства Ален признается, что был влюблен в Фанни, только не решался ей об этом сказать. Теперь он действует смелее: звонит, приглашает пообедать, и вот они уже вместе гуляют по парку с сэндвичами, вспоминая школьные годы чудесные. В этой обстановке Фанни — все еще в туфлях "Шанель" и с сумкой "Биркин" — чувствует себя больше в своей тарелке, чем на скучных приемах, обедах и загородных выездах на охоту с друзьями мужа, которые только сплетничают да обсуждают, где и что они ели. Его богемная мансарда и безымянное вино, купленное "по акции", довершают дело: между бывшими однокашниками вспыхивает страстный роман.
Зрители, возможно, и предвидели такой поворот, но саму Фанни, которая в общем-то по-прежнему любит мужа, он невероятно удивляет. Анализ собственных эмоций настолько ее занимает, что она забывает (или не хочет) толком конспирироваться — пропадает на долгих обеденных перерывах, не отвечает на звонки, витает в облаках. Жан начинает что-то подозревать, а человек он упорный и, кажется, немного опасный».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Человеческая трагикомедия» и «Все бодры, растеряны и несчастливы по-своему».
1993
- Режиссер: Александр Велединский
- В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок
- Жанр: драма / Россия / 144 мин.
- В прокате: с 28 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Ранняя осень 1993-го, Москва. Бросивший науку и хор "без пяти минут кандидат наук" за сорок Витек Брянцев (Евгений Цыганов) пытается найти себя в бригаде аварийки. Помогает коллегам отгадывать кроссворды, исполняет в микрофон будки гласности песню группы "НОМ" "Хор затейников из кондукторского резерва" и бодрится спиртом "Рояль". Московская квартира обменена Витей на непритязательную пригородную дачу с козой и чесноком на приусадебном участке. Репутация у Вити в собственной семье не очень.
Жена Лена (Екатерина Вилкова) уже притерпелась ездить в город электричкой, трудится в той же аварийке диспетчером и мечтает преуспеть в таинственном бизнесе, дочка Таня привычно перешучивается через забор с отпрысками куда более успешного семейства по соседству: у вас, мол, папа — обычный коммерс, а мой работает "ниндзя-черепашкой" и живет в канализации…
В семье Брянцевых, как и во всей стране, шаткий мир того и гляди падет под напором общей неудовлетворенности реформами и от безысходности семейной жизни. Пока одни за белых и частную собственность, а другие против беспредела, Витя мечтает о малом: достроить на своем участке уличный сортир. "В данный исторический момент мне бы очень хотелось, чтобы наша семья максимально безболезненно приспособилась к новым реалиям жизни" — так он формулирует свои политические пристрастия. Но "если ты не интересуешься политикой, политика начнет интересоваться тобой", напоминает Вите сосед-коммерс Янс (Александр Робак) и оказывается прав. Сначала в его аварийный "зилок" залетают неформалы, а затем избитого в отделении Витю засасывает политическая воронка побольше — он становится участником стояния у Белого дома, где оборону от президентской воли Бориса Ельцина держат депутаты Верховного совета».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Осенний микрофон».
Луна
- Режиссер: Ким Ён Хва
- В ролях: Соль Гён Гу, То Гён Су, Ким Хи Э, Пак Пён Ын, Чо Хан Чхоль
- Жанр: фантастика, драма / Южная Корея / 129 мин.
- В прокате: с 28 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Планета Земля, 2029 год. Южнокорейский космический корабль "Ури Хо" отправляется в полет с целью высадки на Луну первого неамериканского астронавта. Это уже вторая такая попытка, а первая, предпринятая еще пять лет тому назад, закончилась катастрофой… Экипаж "Ури Хо" состоит из двух опытных астронавтов и бывшего спецназовца Хвана Сон У. Когда из-за неожиданно налетевшего солнечного ветра корабль теряет связь с Землей, астронавты, вопреки указаниям ЦУПа, выходят в открытый космос, оставив Хвана волноваться на борту (вообще, для спецназовца он очень эмоционален).
Починка системы связи идет штатно, но любой, кто смотрел "Гравитацию" Альфонсо Куарона (2013), которой создатели "Луны" обязаны примерно в такой же степени, как Клим Шипенко со своим "Вызовом" (2023), знает, что героям не стоило торопиться включать успокаивающую музыку. И, конечно, как только они устраняют одну поломку, случается другая, на сей раз фатальная; оба астронавта погибают, и Хван оказывается совсем один на потерявшем управление и половину остальных функций корабле.
Министр решает привлечь к операции по его спасению бывшего директора Центра управления полетами Кима Джэ Гука (Соль Гён Гу), прозябающего на далекой метеорологической станции вместе с юной помощницей (Хон Сын Хи). Когда тот, для проформы посопротивлявшись, прибывает на место, мелодраматичность фильма взлетает до поистине космических высот: ведь Хван — сын того самого покончившего с собой конструктора—коллеги Кима, и на последнего давит тяжкий груз вины. Тем не менее он умудряется хоть что-то в сложившемся положении поменять к лучшему, удаленно перезагрузив на корабле некоторые системы, чтобы Хван там хотя бы не замерзал. Молодой человек, невзирая на все проблемы, настаивает на том, чтобы продолжать миссию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Еще один маленький шаг для человека».
Заклятие. Зло внутри
- Режиссер: Бишал Дутта
- В ролях: Меган Сури, Ниру Баджва, Мохана Кришнан, Бетти Гэбриел, Вик Сахай
- Жанр: ужасы / США / 99 мин.
- Слоган: «Выпустив демона, не ищи помощи»
- В прокате: с 28 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Старшеклассница Самидха (Меган Сури), дочь эмигрантов из Индии, хотела бы вести обычную жизнь подростка в американской субурбии, но все время что-то мешает. То мама (Ниру Баджва) требует помочь с готовкой прасада (подношения) на праздник Дурга-пуджа, из-за чего девушка не может пойти на вечеринку, то странноватая подруга детства Тамира (Мохана Кришнан), бродящая призраком вдоль стен, отвлекает от болтовни с одноклассницей. Мало радостей пубертата, так еще и все вокруг напоминают ей о культурном пограничье: мать боится, что Самидха забудет о корнях, сверстница просит поговорить на хинди, чтобы снять видос для соцсетей,— как тут ассимилироваться и не выделяться? Ситуация совсем выйдет из-под контроля, когда Тамира расскажет о демоне в банке, которую она повсюду таскает с собой, и попросту исчезнет. Тут уже станет не до первой влюбленности и успехов в учебе.
О бормочущей себе под нос девушке с кувшином 38-летний дебютант Бишал Дутта услышал от дедушки, который рассказал внуку немало мистических историй. Именно они — вперемешку с американскими хоррорами — сформировали представление режиссера о жутком…
"Зло внутри" щеголяет не столь прямолинейной вывеской, хотя нетрудно догадаться, что тварь из банки — душевные терзания во плоти, проклятие инородности, преследующее индийских переселенцев даже в обывательском парадизе. У хоррора с релокацией давняя связь: достаточно вспомнить вечного мигранта Дракулу, семейство Торренс, которому перемена мест не пошла на пользу, или сюжеты о заселении в новый дом, где чертовщина всегда рада гостям. Что и говорить о переезде в другую страну и культуру, когда с одной стороны поджимает тоска по родине, беспокойство за близких и травматичный опыт изгнания, с другой — опасение косых взглядов и ущемления в правах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Релоцирующая дьявола».
Первый день моей жизни
- Режиссер: Паоло Дженовезе
- В ролях: Тони Сервилло, Валерио Мастандреа, Маргерита Буй, Сара Серрайокко, Габриэле Кристини
- Жанр: фэнтези, драма, комедия / Италия / 121 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Дождливой январской ночью Арианна (Маргерита Буй), Наполеоне (постоянный актер Дженовезе Валерио Мастандреа) и Эмилия (Сара Серрайоко) встречают безымянного мужчину (Тони Сервилло), который привозит их в небольшой отель, где они проведут семь дней. Наутро к ним присоединяется двенадцатилетний Даниэле (Габриэле Кристини). Всех четверых объединяет то, что они пытались покончить с собой,— троим взрослым это удалось, а мальчик, выбравший самый необычный способ (будучи диабетиком, он съел сорок пончиков), оказался в коме. Герой же Тони Сервилло — кто-то вроде ангела-хранителя, предлагающий им сделку: взять дополнительную неделю на обдумывание этого шага. По ее истечении он вернет их в мгновение до рокового выстрела/прыжка с моста/шага с крыши/куска сладкого теста, и если его работа в течение недели окажется эффективной, то они выберут жить дальше.
Методы "ангела" приводят на память фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) или "Рождественскую песнь" Диккенса. Он показывает своим подопечным, как жизнь продолжается без них, дает возможность заглянуть в будущее, по-новому увидеть своих близких, шокирует, приводя их на собственные похороны, напоминает о маленьких радостях вроде солнечного дня на пляже или пасты с вонголе, даже слегка жульничает, подталкивая к новым знакомствам, хотя по условиям задачи его протеже должны оставаться невидимками.
Постепенно раскрываются причины, по которым эти люди решили свести счеты с жизнью. Полицейская Арианна скорбит по умершей два года назад дочери. Бывшая гимнастка Эмилия после травмы оказалась в инвалидном кресле, но мучает ее даже не это, а то, что она была вечно второй. Даниэле, которого отец (Антонио Жерарди) решил превратить в звезду YouTube, подвергался буллингу в школе, а родители совсем не понимали, что он не хочет никакой интернет-славы. С Наполеоне проводнику приходится сложнее всего».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идеальные несчастливцы».