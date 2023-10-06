Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Повелитель ветра" — один из долгостроев российского кино последних лет. Впервые о разработке этого проекта Федор Бондарчук рассказал еще в 2018 году, презентуя его в Фонде кино. Тогда он собирался снимать картину сам. Но когда началась непосредственная подготовка к съемкам в феврале 2022 года, Бондарчук уже только примерил парик и бороду главного героя, а режиссерское кресло занял Игорь Волошин, известный по сериалам "Физрук" (2014–2017) и "Ольга" (2016–2023), триллерам "Одержимая" (2021) и "Медея" (2022), а также снятому при поддержке "Первого канала" боевику "Олимпиус Инферно" (2009) о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Эта фильмография, безусловно, доказывает широту его режиссерского диапазона, к которому теперь прибавилось приключенческое кино с элементами не то триллера о выживании, не то драмы о духовном поиске.

Создатели "Повелителя ветра" не замахиваются на изложение полной биографии Федора Конюхова и демонстрацию его многочисленных рекордов. Фильм, даже с флешбэками в детство героя, представляет собой компактную историю одного путешествия: одиночного кругосветного полета на воздушном шаре "Мортон", который проходил с 12 по 23 июля 2016 года. Таким образом, продлился он 11 дней 4 часа и 20 минут, и Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд, причем с первого раза — предыдущий принадлежал британцу Стиву Фоссету, который потратил на перелет 13 дней и 8 часов, а осуществить его смог только с шестой попытки.

Впрочем, надо отметить, что в картине традиционная для отечественного кино тема превосходства России над реальными или воображаемыми заграничными соперниками совершенно не педалируется. Напротив, на экране царит удивительная для нашего времени дружба народов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Заветренное поведение».