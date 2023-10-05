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Праздник ради мэра

Власти Кизилюрта передумали грустить об аресте градоначальника

Мэрия дагестанского Кизилюрта, объявившая накануне об отмене намеченного на 7 октября празднования 60-летия города из-за задержания силовиками мэра Магомеда Магомедова, спустя день пересмотрела свое решение. Обсуждению вопроса, ставшего предметом спора между городскими властями и депутатом Госдумы от Дагестана, было посвящено аппаратное совещание, по итогам которого мэрия решила провести праздник в знак «уважения» к градоначальнику и «любви к родному городу».

Глава Кизилюрта Магомед Магомедов

Глава Кизилюрта Магомед Магомедов

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Глава Кизилюрта Магомед Магомедов

Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Как ранее сообщал «Ъ», о решении перенести празднование «на неопределенный срок» мэрия объявила после задержания мэра города Магомеда Магомедова. Он был задержан силовиками 3 октября, а на следующий день Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении градоначальника под стражу на два месяца.

Магомед Магомедов, возглавлявший в 2012–2021 годах республиканское министерство по физической культуре и спорту, стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Вместе с ним по делу проходит начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва минспорта Халитбег Махачев.

Сообщение об отмене Дня города и празднования его 60-летнего юбилея появилось на информационных ресурсах мэрии в среду утром, еще до того, как о предъявленных мэру обвинениях было объявлено официально (горадминистрация извещала лишь о проводимом в здании мэрии обыске).

«Как вы все знаете, 7 октября мы планировали грандиозно отпраздновать наш с вами общий праздник — 60-летие родного Кизилюрта,— говорилось в сообщении.— Но по понятным причинам праздничного настроения в городе нет. В связи с этим администрация городского округа приняла решение перенести дату празднования на неопределенный срок».

Мэрия принесла извинения горожанам и приглашенным гостям, а также «всем, кто отменил свои планы и был настроен приехать в Кизилюрт», чтобы отпраздновать юбилей. «Мы обязательно соберемся и отметим наш праздник! Все вместе! В полном составе! Как и планировали» — так первоначально заканчивалось сообщение.

На решение городских властей оперативно отреагировал депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. «Если у кого-то в администрации нет настроения — это еще не значит, что настроения нет у целого города! — написал он в своем Telegram-канале.— Кизилюрт должен отпраздновать 60-летие, с чем поздравляю всех жителей этого прекрасного города! Скажу больше! Любое задержание коррумпированного чиновника — это моральный праздник у людей! <…> Траура ни в Кизилюрте, ни в других городах и районах Дагестана по задержанным чиновникам нет!»

Спустя некоторое время мэрия ответила депутату постскриптумом к своему сообщению. «Возможно, настроения нет не у всех,— говорилось в нем.— Есть те, кто был бы не против праздника. Но есть еще один важный момент: мероприятие от начала до конца проводилось по инициативе и силами Магомеда Юсуповича (Магомедова.— “Ъ”). Для проведения юбилея городу не было выделено бюджетных средств, все проводилось на средства меценатов, выразивших готовность поддержать инициативу Магомеда Юсуповича и готовых финансировать все затраты».

Тем не менее сегодня утром городские власти известили на канале мэрии в Telegram о пересмотре решения об отмене праздника. На аппаратном совещании первый замглавы администрации города Малик Патахов сообщил, что в мэрию поступают обращения от родных, друзей и единомышленников арестованного мэра с просьбой не откладывать празднование.

«Магомед Юсупович к празднику готовился, он очень хотел его провести, и я считаю, что отпраздновать день рождения Кизилюрта будет знаком уважения к нашему главе и, конечно, проявлением уважения и любви к родному городу»,— сказал он, обращаясь к сотрудникам аппарата.

Аппарат выразил готовность поддержать дело, начатое главой Кизилюрта, сообщила пресс-служба мэрии, и провести праздник 7 октября.

В его рамках в субботу в городе будет организована Республиканская сельскохозяйственная ярмарка, пройдут спортивно-развлекательные мероприятия. «Всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай. Администрация городского округа, а также предпринимательское сообщество Кизилюрта приложат все усилия, чтобы подарить горожанам праздник и отметить 60-летний юбилей родного города!» — заверили муниципальные чиновники.

Юлия Рыбина, Махачкала

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