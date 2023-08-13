Bild: Rheinmetall до конца года поставит Украине разведывательный беспилотник Luna NG

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине до конца года разведывательный беспилотник Luna New Generation, сообщил источник Bild am Sonntag. В комплект входят наземная станция управления, несколько БПЛА и стартовая катапульта.

Как пишет немецкая газета, Luna NG — это совершенно новая система беспилотников, которая превосходит прошлую модель по основным характеристикам. БПЛА могут вести разведывательную деятельность, обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. Украина уже получала другие модели беспилотников из запасов Бундесвера.

Luna NG — модернизированная версия Luna X-2000, которая находится на вооружении Бундесвера с начала 2000-х годов. Это легкий разведывательный БПЛА самолетного типа, который способен непрерывно летать в течение 12 часов на расстояние свыше 100 км. По данным Bild, в будущем будет разработана модель, способная нести оружие.

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танкозакидательские настроения».

Леонид Уварчев