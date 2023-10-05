«Ботаник» для битья

В среду, 4 октября, в Нью-Йорке начались слушания по делу в отношении основателя криптовалютной компании FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Reuters. Он обвиняется в обмане инвесторов компании, обанкротившейся в ноябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Бэнкман-Фрид (в центре)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Сэм Бэнкман-Фрид (в центре)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Прокуратура выдвинула против 31-летнего Бэнкмана-Фрида обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В частности, он обвиняется в том, что использовал деньги клиентов, хранивших их на криптовалютной бирже FTX, для финансирования своего хедж-фонда Alameda Research, покупки элитной недвижимости и пожертвований политическим кампаниям и кандидатам в США. Сам Бэнкман-Фрид свою вину не признает.

В своем вступительном заявлении адвокаты бывшего главы FTX попытались представить Бэнкмана-Фрида не как мошенника, а как «ботаника-математика», который просто не знал, что такое надлежащее управление бизнесом.

По словам Марка Коэна, молодой предприниматель допустил очевидные ошибки в управлении компанией, пренебрегая многими рисками и упуская из виду финансовые проблемы. «Сэм и его коллеги одновременно строили самолет и летели на нем,— заявил адвокат.— Ни один человек — ни один генеральный директор и уж точно не Сэм — не мог быть везде и сразу и делать все».

Прокурор Тэйн Рен, в свою очередь, настаивает на умышленности противоправных действий Бэнкмана-Фрида. Так, по его словам, предприниматель осознанно забрал у клиентов FTX $10 млрд и переложил эти средства в Alameda Research, а когда та стала нести существенные убытки в мае-июне прошлого года, Бэнкман-Фрид позаимствовал у клиентов еще столько же денег. «Все это было построено на лжи»,— сказал Рен. «Он использовал свою компанию FTX для масштабного мошенничества, а деньги, которые он тратил на построение своей империи, были украдены у клиентов FTX»,— заявил прокурор.

В рамках судебного разбирательства показания дадут все приближенные лица и бывшие руководители FTX. В конце декабря свою вину по делу о мошенничестве признали сооснователь FTX Гэри Ван и глава компании Alameda Research и по совместительству бывшая девушка Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон. В марте свою вину признал и бывший технический директор FTX Нишад Сингх. Все они сотрудничают со следствием.

Прокурор Рен заявил, что эти люди способны пролить свет на то, что происходило внутри компании во время ее затяжного коллапса. Адвокат же Бэнкмана-Фрида заявил, что бывшие помощники его подзащитного теперь могут просто «перевернуть» сведения о решениях главы FTX, с которыми они сами в свое время были согласны, и представить их как намеренно мошеннические, чтобы избежать сурового наказания.

Кирилл Сарханянц