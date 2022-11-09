Криптобиржа обвалила крипторынок

Котировки биткойна обновили двухлетний минимум, опускаясь до $17,1-17,2 тыс. Эксперты связывают падение с новостями о бирже FTX, обеспечение которой оказалось в ненадежных активах. В ближайшие недели снижение может продолжиться до $15–16 тыс., считают аналитики, ожидая восстановления спроса в начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier Douliery / AFP Фото: Olivier Douliery / AFP

По данным Coinmarketcap, курс биткойна 8 ноября падал до $17,1 тыс., а 9 ноября опускался до $17,2 тыс. К вечеру самая популярная криптовалюта несколько отыграла падение, подорожав до $17,8 тыс. Это минимальные значения с ноября 2020 года, а также локальный минимум с июня, когда BTC падал до $17,9 тыс. Альткойны стандартно повторяют динамику биткойна с большей амплитудой. Так, эфир за неделю потерял более 20%, Solana — 35,6%, XRP — 13,7%.

$17,1 тысячи стоил биткойн 8 ноября

Падение биткойна ниже $18 тыс. связано с кризисом вокруг крупной криптобиржи FTX, ее токена FTT и связанной инвесткомпанией Alameda, отмечает Роман Некрасов, сооснователь ENCRY Foundation. «Сначала в СМИ появилась информация о структуре резервов Alameda, которые, как оказалось, более чем на треть состояли из собственных токенов FTT, часть из которых еще и была в залоге,— поясняет он.— Это сразу вызвало вопросы к финансовой стабильности компании, биржи и ликвидности таких резервов».

Выход криптовалютной биржи Binance из инвестиций в FTX и намерение избавиться от токена платформы спровоцировали 8 ноября падение токена более чем на 90% и утащили за собой котировки всех криптовалют, включая биткойн, соглашается глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. «Сейчас, когда стала очевидной неплатежеспособность не только биржи, но и всей Alameda-группы, под шах попали все ее активы, главным из которых являются токены SOL»,— указывает он.

На фоне сообщений о кризисе у FTX и Alameda инвесторы в страхе за сохранность активов поспешили выйти из криптовалют — в стейблкойны или фиатные деньги, и процесс шел лавинообразно, началась распродажа, говорит Роман Некрасов.

Ситуация напомнила многим инвесторам недавний крах Celsius, и они поспешили обезопасить активы, добавляет основатель TTM Group Владислав Утушкин. «В результате Solana, связанная с FTX и Alameda Research, потеряла за день больше трети своей стоимости»,— объяснил эксперт. На ситуации вокруг FTX — а она только начала развиваться — биткойн может упасть и до $15 тыс., и до $10 тыс. в зависимости от того, какие скелеты прячутся у Alameda в шкафу и как повлияет крах FTT и продажа FTX на инвестиции Alameda во многие проекты, считает господин Некрасов.

Говорить о скором восстановлении биткойна пока не приходится, полагают эксперты.

«Мы все еще наблюдаем глобальный нисходящий тренд, и говорить о развороте пока преждевременно»,— отмечает господин Утушкин. «FTX уже сравнивают с падением "Леман Бразерс" в 2008 году по масштабу и степени влияния на крипторынок,— говорит Сергей Менделеев.— И без серьезного позитива на финансовых рынках мы это падение отыграем еще очень и очень нескоро». В ближайшие недели стоимость биткойна может продолжить снижение в район $15–16 тыс., считает специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань. Но уже в начале следующего года, по его мнению, может восстановиться спрос и курс поднимется в район $28–32 тыс.

Ксения Куликова