Европарламент призвал ввести против Азербайджана санкции за Карабах

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана из-за операции в Нагорном Карабахе. Резолюция не носит обязывающий характер.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе»,— говорится в резолюции.

Депутаты призвали ЕС приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Баку не покажет «подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха». В обратном случае, по мнению евродепутатов, необходимо приостановить действие соглашения об упрощении визового режима и снизить уровень сотрудничества с этой страной в других областях.

В случае углубления конфликта Азербайджана и Армении депутаты советуют полностью прекратить импорт азербайджанских нефти и газа.

Резолюцию поддержал 491 депутат, 9 проголосовали против, еще 36 воздержались. Несмотря на то, что резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими, другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Авторы резолюции также раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование их предупреждения «о негативном развитии ситуации» вокруг Нагорного Карабаха. По мнению евродепутатов, действия руководства ЕС «до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам». В связи с этим Европарламент призвал ЕС «немедленно пересмотреть архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа».

После начала «антитеррористической операции» Азербайджана 19 сентября и объявления о планах по реинтеграции армянского населения республики Нагорный Карабах покинуло почти 85% армян: 100 тыс. из 120 тыс. жителей региона. Власти Евросоюза выделили Армении €25 млн для помощи беженцам Карабаха.

Подробнее о помощи Евросоюза Армении — в материале «В союзника метнули Гранаду».

Анастасия Ларина