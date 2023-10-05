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Евросоюз выделит Армении €25 млн помощи

Власти Евросоюза решили увеличить финансовую помощь для Армении с €5,2 млн до €25 млн. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помощь выделят в связи с военной операцией Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает europapress.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы выделили €5,2 млн. Я скажу сегодня премьеру Армении, что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн. И что мы даем еще €15 млн помощи для бюджета Армении»,— сообщила Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

3 октября Евросоюз объявил о выделении €5,2 млн на помощь для переселенцев из Карабаха. Завтра, 6 октября, комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич отправится в Армению для оценки дальнейших потребностей беженцев.

После начала «антитеррористической операции» Азербайджана Нагорный Карабах покинуло почти 85% армянского населения: 100 тыс. из 120 тыс. жителей региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу, которая компенсирует расходы на проживание армянскому населению, покинувшему Нагорный Карабах.

Подробнее о помощи Евросоюза Армении — в материале «В союзника метнули Гранаду».

Анастасия Ларина

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