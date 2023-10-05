В Воронежской области не смогли найти поставщика противогазов

Аукцион по выбору подрядчика для поставки 18,3 тыс. противогазов для жителей Воронежской области признан несостоявшимся. Это связано с отсутствием заявок на участие в нем, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 51,9 млн руб.

Первые торги были объявлены в начале сентября. Спустя неделю определение подрядчика приостановили в связи с жалобами двух столичных компаний — ЗАО «Балама» из Санкт-Петербурга и московского ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские». Управление Федеральной антимонопольной службы по региону рассмотрело их и согласилось с жалобщиками в том, что казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» как заказчик ограничивало количество участников торгов, предлагая им закупить товар только у одного производителя — ООО «Бриз-Кама» (Москва).

Антимонопольная служба выдала «Гражданской обороне…» предписание об устранении нарушений и пригрозила ответственным должностным лицам административной ответственностью. После этого заказчик объявил новый аукцион, сделав критерии закупаемого товара менее жесткими, однако жалобщики, ранее претендовавшие на контракт, участвовать в торгах не стали.

Алина Морозова

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