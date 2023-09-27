ФАС нашла нарушения на торгах по поставке противогазов в Воронежскую область

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области признала обоснованной и частично обоснованной жалобы двух столичных компаний на аукцион по выбору подрядчика для поставки 18,3 тыс. противогазов «для гражданского населения» за 51,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Антимонопольная служба согласилась с ЗАО «Балама» из Санкт-Петербурга и московским ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» в том, что казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» как заказчик ограничивало количество участников торгов, предлагая им закупить товар только у одного производителя — ООО «Бриз-Кама» (Москва). При этом УФАС не нашло нарушений в предоставлении заказчиком разъяснений в ответ на два запроса ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» по характеристикам противогазов.

Воронежское УФАС выдало учреждению предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Ведомство также рассматривает вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к административной ответственности.

После этого «Гражданская оборона…» объявила новый аукцион по выбору подрядчика для поставки противогазов. Критерии отбора товара стали менее жесткими. Например, категория противогаза теперь может быть не только второй, но еще и третьей. Также сократились сроки поставки: с 70 до 60 дней с даты заключения контракта. Объем необходимого товара и стоимость работ остались прежними. Подавать заявки на участие в торгах можно до 4 октября, итоги будут подведены 6 октября.

О претензиях силовиков к работе воронежской гражданской обороны читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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