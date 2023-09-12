В Воронеже приостановлено определение подрядчика для поставки противогазов

Из-за жалоб двух столичных компаний приостановлено определение поставщика 18,3 тыс. противогазов «для гражданского населения» в Воронеж. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 51,9 млн руб.

Жалобы подали ЗАО «Балама» из Санкт-Петербурга и московское ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские». Обе компании считают, что заказчик, которым выступает учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», ограничивает количество участников аукциона, предлагая им закупить товар только у одного производителя — ООО «Бриз-Кама» (Москва). По мнению авторов жалоб, это следует из описания объекта закупки. Также ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» указывает на отсутствие разъяснений заказчика в ответ на два запроса компании по характеристикам противогазов.

Обе жалобы находятся на рассмотрении в региональном управлении ФАС

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Балама» было зарегистрировано в 1992 году для оптовой неспециализированной торговли. Генеральный директор — Иван Мархай (с 2004 года), учредители не указаны. Выручка в 2022 году составила 164 млн руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб. С конца 2010 года компания получила 4 075 госконтрактов на общую сумму 995,5 млн руб. ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» было зарегистрировано в 2013 году для производства лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и бенефициар — Олег Старых. Выручка компании в 2022 году составила 224 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб. С 2015 года ООО получило 831 госконтракт на сумму 300,9 млн руб.

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Алина Морозова

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