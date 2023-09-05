Воронежские власти хотят закупить для жителей региона противогазы на 52 млн рублей

Казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» объявило поиск подрядчика для поставки 18,3 тыс. противогазов для гражданского населения. Начальная цена контракта составляет 51,9 млн руб. Об этом сообщает издание De facto со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно техническому заданию, фильтрующие противогазы должны быть оснащены фильтрами комбинированного типа, их размер — универсальным. Необходимо, чтобы дата изготовления товара была не ранее июля 2023 года. На портале госзакупок уточняется, что стоимость одного средства защиты оценивается в 2,8 тыс. руб.

Подрядчика обяжут поставить противогазы на улицу Острогожскую,166 в Воронеже в течение 70 дней с даты заключения контракта. Его выберут в ходе аукциона: заявки на участие в нем можно подавать до 11 сентября, итоги будут подведены 13 сентября.

Ранее замдиректора учреждения Валентин Плахотин попал под уголовное дело за мошенничество на 8 млн руб. с закупкой «гуманитарной помощи для участников спецоперации». После этого он и его команда были уволены.

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Алина Морозова

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