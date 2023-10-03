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Коммерсантъ FM
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Доллар превышал 100 рублей

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов превысил 100 руб./$ впервые с 14 августа. По данным на 7:03, доллар растет на 35 копеек, до 100,11 руб./$.

Курс евро снижается на 30 копеек, до 104,65 руб./€. Юань дорожает на 5 копеек, до 13,65 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Доллар растет с начала недели. Вчера, 2 октября, на протяжении почти большей части торговой сессии участники рынка тестировали отметку 99 руб./$. В отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны властей курс доллара, по мнению аналитиков, может закрепиться выше 100 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».

Лаура Кеффер

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