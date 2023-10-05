В «Народном фронте» сообщили о нехватке учителей физики и математики в школах РФ

В «Общероссийским народном фронте» (ОНФ) заявили, что порядка 40% российских школ в настоящее время имеют открытые вакансии педагогов. Как поясняют в организации, наиболее существенной является нехватка учителей физики и математики.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование ОНФ, о нехватке учителей математики сообщили 43,8% опрошенных организацией директоров школ, а о нехватке преподавателей физики — 22,4% директоров.

Эксперт ОНФ Дмитрий Цвич рассказал, что итоги исследования «Народного фронта» показывают, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов в школах будет просто некем».

Летом нынешнего года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учителей-предметников для российских школ, возможно, будут готовить в колледжах. С помощью этой меры чиновники рассчитывают частично решить проблему дефицита педагогов в школах страны.

Представители Минпросвещения в течение последних лет неоднократно жаловались на дефицит преподавательских кадров в регионах. По данным центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в 2021–2022 года в РФ не хватало 3,1% специалистов (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года). А Институт образования ВШЭ указывал на рост числа учителей пенсионного и предпенсионного возраста, так как молодые специалисты не идут работать в систему.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Учителей разрешат недоучивать».

Александр Кислов