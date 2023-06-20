Учителей разрешат недоучивать

Учителей-предметников для российских школ, возможно, будут готовить в колледжах. С такой инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сейчас в рамках среднего профессионального образования в РФ готовят лишь специалистов для детских садов и начальных школ. Как выяснил “Ъ”, в педагогическом сообществе идея не нашла однозначной поддержки. Эксперты полагают, что очередная попытка избавиться от дефицита кадров в региональных школах не будет эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О том, что в России учителей средней школы (с 5-го по 9-й класс) будут готовить в системе среднего профессионального образования (СПО), заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы»,— объявил господин Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума. По действующим правилам программы СПО рассчитаны только на подготовку специалистов для детских садов и начальной школы, а учителям-предметникам необходимо окончить вуз.

В пресс-службе Минпросвещения на вопросы “Ъ” о подробностях инициативы не ответили. Там лишь заявили, что «федеральный государственный стандарт среднего профобразования по подготовке учителей» будет активно обсуждаться с профессиональным сообществом, директорами школ и представителями региональной власти. Документ, добавили в ведомстве, направят на рассмотрение в Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО).

Программы среднего профессионального образования упоминаются в «Перечне профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». Актуальная версия документа была принята в 2013 году, и в Минпросвещения не раз заявляли о необходимости переработать список. Новый перечень готов, но пока не вступил в силу. В докладе правительства РФ о реализации госполитики в сфере образования указано, что туда вносятся профессии, «соответствующие современным требованиям экономики и запросам рынка труда с учетом заявок от работодателей». Господин Кравцов утверждает, что выпускники педагогических специальностей системы СПО очень востребованы среди работодателей — руководства школ и детских садов.

Отметим, представители Минпросвещения в течение последних лет неоднократно жаловались на дефицит преподавательских кадров в регионах. По данным центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в 2021–2022 года в РФ не хватало 3,1% специалистов (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года). А Институт образования ВШЭ указывал на рост числа учителей пенсионного и предпенсионного возраста, так как молодые специалисты не идут работать в систему.

Вариант, при котором в средней школе преподают учителя без высшего образования, можно рассматривать только как временную меру, чтобы «заполнить кадровые дыры на местах», прокомментировал “Ъ” инициативу Минпросвещения председатель комиссии по образованию Московской городской думы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович?. Господин Бунимович, автор учебников по математики для 5–9-х классов, уверен, что учителям «нужна очень высокая квалификация», чтобы суметь правильно донести эти знания: «Если такую способны дать в колледже — значит, пора его делать университетом». Господин Бунимович при этом заметил, что «в Москве нет проблем с кадрами и у педагогов высшее образование».

Председатель межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что, «даже если такие программы (подготовки преподавателей в колледжах.— “Ъ”) появятся, качественного и количественного роста учительского сообщества не будет». Педагог объяснил, что «не только молодые люди не идут работать в школу, но и те, кто там уже работает, уходят из-за плохих условий труда». Сама по себе идея среднего профобразования для предметников не показалась господину Луховицкому плохой. «Были же в СССР очень хорошие техникумы, где готовили, например, преподавателей английского языка,— заметил он,— но не важно, колледжи будут или вузы, можно их еще кучу открыть — люди все равно не пойдут работать в школу, так что мера неэффективная».

Полина Ячменникова