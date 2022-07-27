Просвещение не без труда

Как следует из данных Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в большинстве федеральных округов в РФ существует дефицит учителей, педагогических работников и руководителей школ. В целом по стране число вакансий в общеобразовательной сфере превышает число занятых в ней работников на 3,1%, по федеральным округам этот показатель варьируется от 4,8% до 1,2%. В профильном профсоюзе говорят, что одна из причин дефицита — низкие зарплаты педагогов при большом объеме работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В 2021/22 учебном году в большинстве федеральных округов России сформировался дефицит работников общеобразовательных организаций. К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, исследовавшие данные Минпросвещения о вакансиях в этой сфере.

Как следует из отчета экспертов, в целом по стране число вакансий в сфере среднего образования выше числа ее работников на 3,1%. Наименьший дефицит специалистов был зафиксирован в Северо-Кавказском (1,2%), Приволжском (2,5%) и Центральном (2,1%) федеральных округах, наибольший — в Южном федеральном округе (4,8%). На Дальнем Востоке этот показатель составил 3,5%, в Северо-Западном регионе — 4,6%, в Сибирском — 3,6%, на Урале — 4,4%. В разрезе специальностей наиболее дефицитны педагоги — численность незакрытых вакансий для них превышает число занятых на 2,9%, дефицит учителей и руководителей составляет 1,9%. Наибольший дефицит педагогических работников был зафиксирован в ДФО, где он достигает 4,5%. Там же существует и наибольшая в стране нехватка учителей (3,6%). При этом максимальный дефицит руководящих кадров сложился в Северо-Западном округе (3,5%). Наиболее укомплектованы всеми тремя категориями специалистов школы СКФО — там нехватка педработников, учителей и руководителей достигает 1,3%, 0,9% и 0,6% соответственно.

Как отмечают эксперты РАНХиГС, такие региональные различия могут объясняться разницей в зарплатах между субъектами РФ. В 2021 году разброс их значения «был существенным» и отличался по отдельным регионам в пять раз. Больше всего специалисты сферы образования (без учета доплат в 5 тыс. руб. за классное руководство) могли заработать в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве (более 100 тыс. руб.), меньше всего — в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии (чуть больше 20 тыс. руб.). Отношение средней зарплаты в отрасли к средней для экономики региона также варьировалось от субъекта к субъекту и составляло от 84,4% в Забайкальском крае до 124,1% в Москве. Напомним, именно этот показатель был зафиксирован в майских указах президента как ориентир для региональных властей: зарплаты учителей должны превышать среднюю зарплату в регионе их работы.

Как объясняет оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова, его оценки дефицита кадров в стране схожи с выводами экспертов РАНХиГС. «Чаще всего учителей не хватает в крупных и средних городах, где существует хоть какой-то рынок труда и можно найти другую работу. В деревнях зачастую такого выбора просто нет, а в Москве и Санкт-Петербурге большинство школ имеет возможность нанимать специалистов на конкурентных условиях, так как оплата труда неплохая»,— говорит она. При этом, даже если работникам общеобразовательных организаций и удается зарабатывать в соответствии с нормативами майских указов, это в большинстве случаев происходит за счет совместительства. «Чтобы в регионе могли платить, например учителю, зарплату выше средней, ему необходимо дать две ставки и классное руководство»,— говорит она.

Систему оплаты труда в отрасли, по словам госпожи Мирясовой, нужно реформировать, но пилотный проект по повышению зарплат учителей, анонсированный Минпросвещения осенью 2021 года, пока отложен на неопределенное время (подробнее см. “Ъ” от 12 сентября 2021 года). «Он должен был стартовать в пяти регионах страны — Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии с сентября этого года, но нам неизвестно о том, чтобы местным учителям предлагали в нем участвовать»,— отмечает Ольга Мирясова. В Минпросвещения не ответили на запрос “Ъ”.

Анастасия Мануйлова