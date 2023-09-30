В Бундестаге заявили о праве Украины наносить удары по России ракетами Taurus

Германии необходимо в срочном порядке поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, международное право разрешает Украине наносить удары по военным целям на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение (российской армии.— ''Ъ'')»,— заявила она (цитата по Tagesschau).

На уточняющие вопросы журналистов о легитимных военных целях Украины Агнес Штрак-Циммерман заявила, что к ним в том числе относится Крым, «через который организуется снабжение российской армии». По ее словам, международное право позволяет наносить такие удары «независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет».

Taurus — ракета дальностью действия до 500 км, запускаемая с истребителей. Она считается эффективной для атак на защищенные цели, такие как командные бункеры или склады боеприпасов. Мари-Агнес Штрак-Циммерман осуждала нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца торопиться с решением об их поставке.

Власти ФРГ опасаются, что Taurus будут использоваться для нанесения ударов по территории России. По данным Der Spiegel, правительство связалось с производителем Taurus, чтобы узнать, можно ли искусственно ограничить дальность полета ракеты перед передачей Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракетно-пакетный период еще не наступил».

Лусине Баласян