Песков пригрозил ЕС и США судом в связи с налогом на замороженные активы РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Евросоюза и США по поводу введения налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов. По его словам, суждения по этому вопросу должны выносить владельцы активов.

«А в случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям»,— сказал господин Песков.

21 сентября глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала журналистам Bloomberg, что Евросоюз начал переговоры с США на тему налога на прибыль от замороженных активов РФ для дальнейшего перевода средств в бюджеты стран ЕС и помощи. Планируется, что эти средства будут направлены на восстановление Украины после боевых действий. По ее словам, в администрации президента США Джо Байдена введение такого налога вместо конфискации замороженных активов считают «разумным».

До этого в США выступали за конфискацию активов, но юридическая служба Еврокомиссии сочла такой механизм незаконным. Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. Ожидается, что прибыль от активов составит €3 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская