Визы враждебные веют над нами

Встреча представителей стран «ядерной пятерки» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оказалась под угрозой срыва из-за того, что США не выдали в срок визы российским дипломатам, которые должны были в ней участвовать. Россия недавно стала председателем этого неформального объединения ядерных держав и планировала представить на мероприятии в ООН свое видение повестки и графика «пятерки» на ближайший год. Ситуацию с задержкой виз в МИД РФ назвали «вопиющей», обвинив США в попытке подорвать председательство России в этом международном формате. В американском посольстве в Москве же “Ъ” заверили, что США «серьезно относятся к своим обязательствам как принимающей страны ООН», добавив, что ежегодно выдают «сотни виз» для делегатов из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bing Guan, Reuters Фото: Bing Guan, Reuters

Пять минус один

О «вопиющей ситуации» с американскими визами в среду вечером (по московскому времени) заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. «В запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран ядерной "пятерки", организуемой Россией в качестве координатора "на полях" Первого комитета (Генеральной ассамблеи ООН.— “Ъ”),— заявил он.— Отмечаем, что действия США, ведущие к срыву данной встречи, последовали за представлением Россией своих подходов к работе в "пятерке", которые явно отличаются от приоритетов Вашингтона». По словам дипломата, Россия рассматривает действия США как попытку подорвать ее председательство в этом международном формате.

Ситуацию агентствам ТАСС и «РИА Новости» также прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Из его пояснений следует, что из-за проблем с визами время и место проведения встречи «ядерной пятерки» под председательством России теперь под вопросом.

По данным “Ъ”, визы в срок не получили два представителя МИД РФ, в том числе высокопоставленный дипломат, который должен был возглавить делегацию РФ на консультациях «ядерной пятерки» в Нью-Йорке.

Предполагалось, что в ходе запланированной на 6 октября встречи они представят программу российского председательства в этом формате.

Переговорный процесс между представителями пяти стран—постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) по вопросам ядерной безопасности был формализован в 2009 году. После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года работа в этом формате на некоторое время застопорилась, однако затем возобновилась, хоть пока лишь на рабочем (а не высоком, как прежде) уровне. С тех пор прошло пять раундов консультаций: в августе и октябре 2022 года — в Нью-Йорке, в феврале 2023 года — в Дубае, в июне 2023 года — в Каире, в августе 2023 года — в Вене. Председателями «пятерки» в этот период были американцы.

Виды на пятерку

В рамках своего председательства Вашингтон делал упор на обсуждении тематики снижения стратегических рисков и доктринальных установок. Под термином «стратегические риски» подразумеваются риски, способные привести к вооруженному конфликту между государствами, обладающими ядерным арсеналом, и, соответственно, к применению ядерного оружия. В рамках диалога, нацеленного на снижение таких рисков, члены «пятерки» обсуждают взаимоприемлемые пути решения этой задачи, которые могут включать меры по повышению взаимопонимания, транспарентности и предсказуемости, а также совершенствованию каналов коммуникации, механизмов предотвращения кризисов и кризисного регулирования. Может идти речь и о военно-политических договоренностях, сокращающих конфликтный потенциал в отношениях ядерных держав (подробнее см. “Ъ” от 23 июня).

На исходе своего председательства США дали понять, что заинтересованы в большей практической отдаче от работы «ядерной пятерки». Так, в своей программной речи по тематике контроля над вооружениями советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 2 июня огласил одно из предложений, которое, по мнению Вашингтона, можно было бы обсудить в этом формате: создание режима уведомлений о баллистических ракетных пусках всеми пятью странами. У России и США есть такое соглашение, у России и Китая — тоже. Придание этим мерам пятистороннего характера отвечало бы, по словам Джейка Салливана, «здравому смыслу».

В своей речи он перечислил еще несколько практических мер, о которых, по мнению США, могла бы договориться «пятерка»: сохранение человеческого контроля над работой автоматизированных систем боевого управления ядерных сил; создание каналов кризисной коммуникации между пятью столицами; повышение прозрачности ядерной политики, доктрин и бюджетов; выработка договоренностей для неядерных вооружений, обладающих стратегическим потенциалом. «Все это области, в которых мы могли бы предпринять дальнейшие шаги в многостороннем контексте, работая в формате "пятерки"»,— заявил тогда Джейк Салливан.

В августе американцы в рамках плановой ротации передали председательство России.

От ДНЯО до ДЗЯО

Российские официальные лица до сегодняшнего дня не очень подробно рассказывали о том, какими будут приоритеты Москвы на этом посту, но даже из этих немногочисленных публичных комментариев было ясно, что у РФ несколько другое видение повестки «пятерки». Так, 6 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью “Ъ” сказал, что Россия намерена сохранить «некую преемственность». «Но мы не хотели бы, чтобы этот формат замыкался практически исключительно на тематику снижения ядерных рисков, к чему явным образом стремилось ушедшее американское координаторство»,— добавил он.

По словам Сергея Рябкова, «пятерка» неплохо себя показала в прошлом как площадка для координации сопряжения подходов участвующих государств к повестке дня Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также к работе с наиболее активными энтузиастами движения в пользу полного и всеобъемлющего запрещения ядерного оружия, то есть с инициаторами Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Во вторник (еще до того, как стало известно о проблемах с визами) Сергей Рябков в интервью «РИА Новости» подтвердил, что Москва хотела «подкорректировать» повестку «пятерки» и «не сводить все только к так называемым ядерным рискам». «Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет — это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить»,— заявил он, повторив, что российское председательство считает нужным обсудить взаимодействие «пятерки» в рамках нового обзорного цикла ДНЯО, а также по отношению к ДЗЯО.

Обсудить тут есть что. В ходе прошлой обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке в августе 2022 года из-за разногласий вокруг Украины не удалось согласовать совместное заявление стран—участниц договора.

Работа первой сессии подготовительного комитета нового обзорного цикла ДНЯО, прошедшей в августе 2023 года в Вене, также была осложнена спорами вокруг российской военной операции.

Российские официальные лица настаивают, что эта тематика не имеет никакого отношения к ДНЯО, однако западные страны (в том числе США, Великобритания и Франция) считают, что действия России (включая взятие под контроль Запорожской атомной электростанции) подрывают договор. Если бы «пятерка» хотя бы немного сгладила свои противоречия по этому вопросу, работа над новым обзорным циклом ДНЯО шла бы куда эффективнее.

В отношении ДЗЯО противоречий между членами «пятерки» куда меньше — никто из них не одобряет этот вступивший в силу только в 2021 году договор и не собирается отказываться от своего ядерного арсенала. Но подписанты этого самого молодого и, пожалуй, самого противоречивого договора в сфере глобальной безопасности (а это уже 93 страны) все настойчивее продвигают свою повестку. И, по мнению Москвы, «пятерке» стоило бы выработать более скоординированную позицию по отношению к этому процессу.

Отметим, что в отсутствие прямого диалога между Россией и США по вопросам стратегической стабильности «ядерная пятерка» на данный момент остается единственной площадкой, где при участии Москвы и Вашингтона регулярно обсуждаются так или иначе связанные с ядерным нераспространением и контролем над вооружениями вопросы. При этом из выступления Константина Воронцова следует, что, по мнению Москвы, именно разница в подходах к повестке этого механизма стала причиной задержки виз российским дипломатам с американской стороны.

«Безответственное поведение»

Между тем ранее США уже не раз отказывали в визах членам российских официальных делегаций, направлявшихся в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН. «Эта практика недопустима и является грубым нарушением международно-правовых обязательств США по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, предусматривающему предоставление беспрепятственного проезда в район центральных учреждений организации представителей или должностных лиц государств-членов ООН, а также выдачу им виз "безвозмездно и в возможно краткий срок"»,— заявил в ходе своего выступления Константин Воронцов.

Мириться с «подобным безответственным поведением американских властей» Россия, по его словам, не намерена, и требует незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН.

“Ъ” попросил посольство США в Москве прокомментировать ситуацию. «Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам как принимающей страны ООН в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН. Каждый год мы оформляем сотни виз для делегатов из Российской Федерации, направляющихся на мероприятия ООН,— ответили в пресс-службе дипмиссии.— Чтобы обеспечить своевременную обработку, мы неоднократно напоминали представительству России при ООН, как и всем другим представительствам при ООН, что Соединенным Штатам нужны заявки (на визы.— “Ъ”) как можно раньше. Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства в России, включая принудительное увольнение местного персонала и национальных сотрудников третьих стран, которые серьезно ограничили наш штат и, следовательно, наши возможности по оформлению виз, включая наши возможности по оформлению туристических виз для граждан России». В посольстве добавили, что поскольку визовые документы в соответствии с законодательством США являются конфиденциальными, комментировать отдельные случаи американские дипломаты не имеют права.

Елена Черненко