Садитесь, пять

Представители МИДов и министерств обороны стран «ядерной пятерки» провели неафишировавшиеся консультации в Каире, чтобы обсудить меры по снижению стратегических рисков и ядерные доктрины. О том, что мероприятие состоялось, США, председательствующие сейчас в этом формате, сообщили более чем через неделю. Чем закончилась встреча, в Госдепартаменте США не уточнили. Между тем, по сути, речь идет о единственной действующей площадке, где две крупнейшие ядерные державы — РФ и США — регулярно обсуждают меры по снижению рисков глобальной войны. И скоро председательство в «пятерке» перейдет к России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, 2019 год

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, 2019 год

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Встреча представителей министерств иностранных дел и обороны «ядерной пятерки» (помимо России и США в нее входят Китай, Великобритания и Франция) состоялась в столице Египта еще 13–14 июня, однако сообщил о ней Госдепартамент только сейчас. С учетом напряженной геополитической обстановки, острой конфронтации между несколькими участниками этого формата и повышенного внимания к любому их взаимодействию желание провести консультации в конфиденциальной обстановке понятно. Тот факт, что Госдепартамент вообще сообщил о встрече, можно уже назвать шагом вперед. О предыдущих подобных консультациях, прошедших в начале февраля в Дубае, общественность узнала только из СМИ, в то время как официальные лица хранили молчание.

В Госдепартаменте заявили, что встреча прошла на «рабочем уровне», а главными ее темами стали «снижение стратегических рисков, доктринальные установки и политика в ядерной сфере».

Делегация США состояла из представителей Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности. Какими ведомствами (помимо МИДов и Минобороны) были представлены участники из других стран, в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства не уточняется. В то же время в нем сказано, что «США приветствуют профессиональный подход делегаций и участие военных в тематических дискуссиях». При этом из сообщения Госдепартамента однозначно не вытекает, все ли пять стран направляли на встречу своих военных. США, как следует далее из коммюнике, намерены продолжать оказывать содействие работе «пятерки» по вышеупомянутым темам.

Как уже писал «Ъ», переговорный процесс между представителями «пятерки» стран—постоянных членов Совбеза ООН по вопросам ядерной безопасности был формализован в 2009 году. Последняя полноценная Конференция ядерной «пятерки» прошла в декабре 2021 года в Париже. После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года работа в этом формате на некоторое время застопорилась. В августе 2022 года представителям пяти стран удалось лишь провести непродолжительную и неафишировавшуюся встречу во время обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке в августе прошлого года и в октябре еще одно краткое заседание там же.

Двухдневные консультации в Дубае в феврале 2023 года продемонстрировали, что формат «пятерки» все еще жив и, по сути, остается сейчас единственной площадкой, где конфликтующие друг с другом ядерные державы предметно обсуждают меры по снижению стратегических рисков.

Под термином «стратегические риски» подразумеваются риски, способные привести к вооруженному конфликту между государствами, обладающими ядерным арсеналом, и, соответственно, применению ядерного оружия.

В рамках диалога, нацеленного на их снижение, страны—члены «пятерки» обсуждают взаимоприемлемые пути решения этой задачи, которые теоретически могут включать меры по повышению взаимопонимания, транспарентности и предсказуемости, совершенствованию каналов коммуникации, механизмов предотвращения кризисов и кризисного регулирования, а также военно-политические договоренности, сокращающие конфликтный потенциал в отношениях ядерных держав.

Какие именно аспекты этой темы были в центре внимания переговоров в Египте, Госдепартамент не сообщил. Между тем 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров (не упоминая конкретно Каир) рассказал о послании, которое российская делегация передала западной «тройке» в ходе этой встречи.

«Идет накачивание Украины все более современными вооружениями и дальнобойными системами, которые используются не просто для достижения наших территорий, а для того, чтобы нас атаковать. Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые могут быть оснащены для несения ядерного вооружения… В рамках пяти постоянных членов Совбеза ООН есть “ядерная пятерка”, где встречаются эксперты, мы сделали там серьезный демарш,— заявил министр в интервью телеканалу RT.— Американцы пытались отнекиваться и говорить, что неужели мы думаем, что они отдадут Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие. Мы им ответили, что мы даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который его несет».

Как бы то ни было, именно «пятерка» в нынешней ситуации имеет шанс стать наиболее устойчивой площадкой регулярного обмена мнениями по вопросам стратегической безопасности между представителями официальных ядерных держав. В своей программной речи по тематике контроля над вооружениями советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 2 июня дал понять, что Вашингтон связывает большие надежды с этим форматом. «Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть в рамках “пятерки”»,— подчеркнул он.

Салливан огласил одно из предложений, которое, по мнению США, можно было бы обсудить в таком формате: создание режима уведомлений о баллистических ракетных пусках всеми участниками «пятерки».

У России и США есть такое соглашение, у России и Китая — тоже. Придание этим мерам пятистороннего характера отвечало бы, по словам Джейка Салливана, «здравому смыслу».

Комментируя инициативу США о пятисторонних переговорах по контролю над вооружениями, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в четверг сказал журналистам, что изначально эту идею выдвинула Москва. «Я рад тому, что Вашингтон в данном случае занялся плагиатом, потому что авторская идея принадлежит России. Мы несколько лет назад подчеркнули, что вплотную приблизился момент, за которым любые переговоры о контроле за стратегическими наступательными вооружениями должны по крайней мере учитывать потенциалы ближайших союзников США по НАТО, крупнейших ядерных держав после России и США — это Великобритания и Франция»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Насколько «пятерка» сможет продвинуться в деле снижения ядерных рисков и заняться контролем над вооружениями, можно будет судить примерно через год — по итогам российского председательства (по данным «Ъ», в августе-сентябре роль страны—координатора этого формата перейдет к России).

Елена Черненко