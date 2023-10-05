Китай прозванивает полки

Китайские производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники Tecno и Realme планируют в 2024 году открыть фирменные магазины в РФ. Брендам, усиливающим присутствие в стране, шоурумы скорее помогут в продвижении и повышении доверия потребителей, чем в прямых продажах, которые все больше уходят в онлайн, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Бакаев Фото: Павел Бакаев

Китайский производитель смартфонов Tecno в первом квартале 2024 года планирует открыть несколько пилотных фирменных магазинов совместно с партнером, рассказал “Ъ” директор по продажам бренда Виктор Колесниченко. Количество точек он не уточнил, отметив лишь, что «собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком». «Присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории»,— полагает господин Колесниченко.

Планирует запускать собственные точки продаж и другой китайский вендор смартфонов. По словам двух собеседников “Ъ” среди ритейлеров и производителей, Realme в 2024 году также начнет развивать шоурумы в РФ. В Realme проявляли интерес к проекту собственных магазинов в РФ, подтвердили в «Марвел-Дистрибуции». Там считают, что открытие бренд-шопов «следует рассматривать не столько с позиции наращивания продаж, сколько с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения». В Realme отказались от комментариев.

Представитель китайского вендора Infinix сообщил “Ъ”, что компания пока не планирует открывать фирменные магазины в РФ, так как бренду всего два года и он еще не готов к собственным шоурумам: «Для нас это вопрос перспективы нескольких лет развития». В России уже есть официальные магазины у Xiaomi, Samsung (магазины обоих брендов развивает Inventive Retail Group) и Huawei. В IRG уточнили, что под управлением группы 25 магазинов Xiaomi и 97 магазинов Samsung: «За последний год их число не менялось кардинально. Какие-то магазины закрыли, вместо них открыли в других ТЦ».

В феврале РБК сообщал, что количество магазинов электроники в РФ впервые сократилось — на 5% из-за снижения трафика в ТЦ и смещения продаж в онлайн. После начала военных действий на Украине множество иностранных вендоров заморозили бизнес в России и закрыли фирменные магазины. Так, летом 2022 года Huawei закрыл четыре из девятнадцати фирменных точек (см. “Ъ” от 9 июня 2022 года).

Собеседник “Ъ” среди производителей телефонов пояснил, что магазины китайского вендора развивал партнер, а закрываться они начали из-за убытков и перетока покупателей в онлайн.

По данным МТС, в третьем квартале в РФ продано 8,1 млн смартфонов на 181 млрд руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 44% в штуках и 66% в деньгах (см. “Ъ” от 3 октября). В деньгах лидером остается Apple с долей 29%, следом идут Samsung (17%) и как раз Tecno с 8,3%. В штуках на первом месте Xiaomi (32%), далее Tecno (15%) и Infinix (11%), доля Realme год к году сократилась как в штуках (с 16% до 10%), так и в деньгах (с 12% до 6,2%).

После ухода из РФ более 160 международных сетей потеря выручки торговых центров достигала 70% (см. “Ъ” от 8 апреля 2022 года). По итогам третьего квартала доля свободных площадей в торговых центрах Москвы составляла 11,9%, сообщили “Ъ” в Nikoliers: «Помещения ушедших якорных арендаторов постепенно заполняют новые международные и российские бренды».

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева полагает, что мобильные ритейлеры, «учитывая свою специфику, могли бы занять мелкие лоты, которые не подходят, например, для российских брендов одежды» либо заменить конкурентов в лице «Связного», Huawei и Sony. Эксперт добавляет, что локации с высоким пешеходным трафиком или крупные ТЦ уже трудно найти и почти всегда за ними нужно встать в «лист ожидания».

Тимофей Корнев