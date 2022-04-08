Торговля немного сбрендила

168K 3 мин. ...

Российский рынок ритейла после начала военной операции на Украине понес серьезные потери. О временной приостановке деятельности в РФ объявили 160 международных сетей, подсчитали в Knight Frank. Окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торгцентрами до 70% выручки. Положение вряд ли спасает замена ушедших компаний сетями из дружественных стран и локальными марками, считают эксперты. Первые опасаются выходить в Россию из-за высокой неопределенности, мощности вторых невелики и на расширение уйдет два-три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Knight Frank оценила число международных брендов, объявивших о приостановке своей деятельности в РФ после начала военной операции на Украине. Таких сетей оказалось 160. Заметная часть игроков, заморозивших работу в стране,— fashion-ритейлеры (21%), продавцы автомобилей (13%) и товаров повседневного спроса (10%).

Об окончательном уходе из России пока сообщили только шесть компаний, но такое решение в итоге может принять весомая доля игроков, полагает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев: «Геополитическая ситуация нестабильна, давление на международные бренды в странах их происхождения не ослабевает». По его прогнозам, ситуация решится в течение полугода: сети, приостановившие работу, сами окончательно закроют и освободят магазины, либо на этом будут настаивать торгцентры из-за серьезного падения трафика.

Если все бренды, объявившие о временной заморозке работы, реально покинут рынок, торгцентры потеряют 30–70% выручки, считает глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько.

Даже временное закрытие магазинов международных брендов привело к серьезным проблемам крупных торгцентров (от 60 тыс. кв. м) Москвы и Петербурга, где такие ритейлеры, по подсчетам Knight Frank, арендуют 15–25% от общего объема площадей. В средних и небольших объектах — около 10%. В торгцентрах других городов-миллионников России западные сети арендуют 15% торговых площадей, в менее крупных городах — до 10%.

Между тем посещаемость торгцентров из-за закрытий магазинов и завершения волны ажиотажного спроса сокращается. По подсчетам Focus, в Москве показатель Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за прошлую неделю сократился на 9% год к году, в Петербурге — на 17%.

«Операторы (объявившие о временном закрытии магазинов.— “Ъ”) пока продолжают платить за аренду и не освобождают занятые площади»,— говорит Марина Малахатько. Она рассчитывает на возобновление работы части магазинов, так как в закрытых залах обновляется экспозиция. Но аналитики Knight Frank все равно ждут роста вакантности торгцентров во втором-третьем кварталах: в новых объектах свободными могут оставаться 30–35% площадей.

Девелоперы и владельцы торгцентров, по словам госпожи Малахатько, начали постепенно подыскивать замену уходящим игрокам, делая ставку на контрагентов из России и открытых к сотрудничеству зарубежных стран — Индии, Китая, Турции, Южной Кореи.

Но гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предупреждает, что речь может идти скорее о поиске поставщиков. Для новых международных брендов пока нет возможности выхода на российский рынок из-за проблем с логистикой, серьезный старт предполагает четкие бизнес-планы на период от трех лет, поясняет она: «Но сейчас Россия для иностранных сетей — черный ящик, непонятно, что будет через неделю или месяц».

Более реалистичным вариантом эксперт называет масштабирование бизнеса локальных игроков. Президент ГК Magic Group Александр Перемятов (развивает универмаги российских дизайнеров Slava) подтверждает вспыхнувший интерес к отечественным брендам: «Только за март мы получили 20 заявок на открытие универмагов в торгцентрах из-за необходимости сбалансировать вакантность».

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева считает, что российским дизайнерам потребуется два–три года на увеличение объемов производства. Нужно выстроить альтернативную логистику, отношения с новыми поставщиками, считает эксперт.

При этом, добавляет гендиректор Ricci | BlackStone Евгений Кузьмин, на самом деле локальные игроки, как, например, 12storeez, Gate31, Cocos, Askent, не всегда интересны управляющим торгцентров.

Крупные международные сети, поясняет господин Кузьмин, занимали под свои магазины от 1 тыс. кв. м, мало кто из российских брендов может позволить себе сопоставимый объем.

Александра Мерцалова