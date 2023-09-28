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Коммерсантъ FM
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Смартфоны выбирают перебором

Потребители стали чаще менять смартфоны и бренды

Россияне стали на пять месяцев чаще менять смартфоны, а также их бренды при переходе на новые устройства, подсчитали в МТС. С начала года только 30% пользователей, купивших новое устройство, сохранили приверженность прежнему производителю. Самыми преданными остаются пользователи Apple. Лояльность к южнокорейскому Samsung, наоборот, сокращается, его пользователи чаще переходят на более дешевые китайские гаджеты на Android. Участники рынка связывают тренд с увеличением ассортимента китайских вендоров в РФ.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За девять месяцев 2023 года абоненты МТС стали чаще менять телефоны. Срок пользования устройствами сократился на пять месяцев, до года и пяти месяцев, рассказали “Ъ” в Big Data МТС: «Мы связываем тенденцию с расширением ассортимента в низком и среднем ценовых сегментах, в частности среди китайских производителей, которые демонстрируют самый высокий прирост по количеству смартфонов». По словам представителя оператора, в целом доля китайских смартфонов в мобильной сети увеличилась почти на 10 процентных пунктов (п. п.). Наибольший прирост был у Realme — на 2,5 п. п., а наибольший отток пользователей у Samsung, чья доля сократилась на 3 п. п. год к году.

В Tele2 подтвердили рост переходов потребителей на новые бренды на базе Android: «Это обусловлено кардинальными изменениями в ландшафте вендоров устройств на базе этой ОС на российском рынке». При этом, по данным оператора, доля Samsung радикально снизилась из-за остановки поставок, а Xiaomi — из-за сокращения рекламной поддержки.

Между тем в «МегаФоне» лидером среди новых регистрируемых смартфонов в сети во втором квартале стал именно Xiaomi — Redmi 9A, на втором месте — Apple iPhone 11, замыкает тройку также Xiaomi — Redmi 10C. В пятерку лидеров на сети оператора также входит iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. В «Вымпелкоме» на запрос “Ъ” не ответили.

Проникновение на российский рынок новых китайских марок смартфонов «размыло лояльность пользователей к определенным вендорам», отмечают в МТС: «В 2023 году россияне стали чаще менять бренды смартфонов при переходе на новые устройства — только 30% пользователей сохранили приверженность конкретным производителям. Годом ранее показатель составлял 34%». По его словам, наиболее преданными можно назвать пользователей Apple — 67% из них предпочитают приобретать смартфон той же марки, в то время как Samsung продолжают выбирать 35% пользователей, а Xiaomi — 41%.

Однако в целом доля Apple на российском рынке сокращается. В сентябре китайский Infinix сравнялся с Apple по числу проданных смартфонов — у обоих брендов по 9% рынка. (см. “Ъ” от 6 сентября). В то же время увеличивается объем сдаваемой в ремонт техники Apple. Как сообщали «Ведомости», россияне в августе на 33% чаще ремонтировали продукцию бренда, чем в тот же месяц годом раньше. Эксперты объясняли ситуацию тем, что люди стали чаще покупать подержанную технику, а ее владельцы, приобретая новинки, приводят старые гаджеты в порядок для продажи.

Чаще всего владельцы смартфонов Apple обладают еще и смарт-часами, наушниками или ноутбуком бренда, пользуются фирменным облачным хранилищем и другими сервисами, отметили в «М.Видео-Эльдорадо»: «Поэтому они не рассматривают переход на устройства Android». По данным «М.Видео-Эльдорадо», за восемь месяцев на российском рынке было продано около 18,5 млн смартфонов, что на четверть больше, чем в январе—августе 2022 года. В деньгах продажи превысили 400 млрд руб., что почти на 10% больше год к году.

Лояльность к Apple связана с тем, что в России у бренда сформирована небольшая, но устойчивая аудитория, которая покупает устройства компании из года в год, говорит бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. «Поэтому вероятно, что в следующем году американская компания сохранит лидирующую позицию в РФ, по крайней мере в денежном выражении». При этом, по его словам, многие пользователи Samsung в текущих условиях рассматривают более дешевые смартфоны от китайских вендоров.

Тимофей Корнев

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