Контенту не дают осиротеть

Фильмы, сериалы и другой подобный контент не должен подпадать под разрабатываемое регулирование орфанных произведений, считают в «Медиа-коммуникационном союзе» (МКС). Организация, объединяющая телеканалы и телеком-операторов, просит привлечь своих представителей к работе над законопроектом. МКС, как и представители музыкальной отрасли, также выступает за то, чтобы признавать орфанными только старые, а не просто бесхозные произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Медиа-коммуникационный союз» (объединяет «Первый канал», «Ростелеком», МТС, «Триколор», ВГТРК, «Газпром-медиа» и т. д.) в сентябре направил отзыв на законопроект об использовании произведений с недоступным правообладателем (орфанных), рассказали “Ъ” в организации. Союз, в частности, предлагает не относить к орфанным сложные и составные произведения, то есть аудиовизуальные (фильмы, сериалы, анимация и т. п.), мультимедийные продукты, театральные постановки и различного рода сборники.

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ внесли в Госдуму 27 июля председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Лилия Гумерова и Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Документ предусматривает появление в России организации, которая будет выдавать неисключительные возмездные лицензии на орфанные (сиротские) произведения. К ним, согласно тексту проекта, предлагается относить произведения в том числе и тех правообладателей, которые не отвечают на «юридически значимые сообщения». Совет Госдумы 27 сентября включил документ в примерную программу на ноябрь.

С критикой текущей версии законопроекта уже выступала Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, ранее объединяла Warner Music, Universal Music, Sony; сейчас учредители не раскрываются). Там, в частности, предлагают ввести «срок давности» для объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть признаны орфанными, а также уточнить само определение (см. “Ъ” от 10 сентября).

Схожие положения есть и в позиции МКС: союз считает правильным признавать сиротскими только произведения, «в отношении которых достоверно установлено отсутствие правообладателей», и подводить под регулирование те из них, «с момента первой публикации которых прошло значительное количество времени».

МКС также просит включить своих представителей в рабочую группу по проработке инициативы в целом. Группа, по информации гендиректора НФМИ Никиты Данилова, еще не создана: «Надеемся на публичное обсуждение инициативы». Госпожа Гумерова не ответила “Ъ”.

Замглавы комитета по интеллектуальной собственности РСПП Анатолий Семенов считает опасения отраслевых ассоциаций безосновательными. Крупные организации по коллективному управлению правами уже и так придерживаются правил должной степени осмотрительности при установлении правообладателя, подчеркивает он: «Любая серьезная организация умеет очищать права на нужные им произведения. Просто теперь это станет стандартом для всех потенциальных лицензиатов, а не только для тех, у кого есть навыки, деньги и доступ к базам данных».

Если исходить из того, что законопроект будет принят, то предложения креативных ассоциаций «обеспечат минимально необходимую защиту от ущерба рынку», возражает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Но претензии участников рынка, по его словам, «носят фундаментальный характер и не касаются только деталей вроде сроков давности».

Господин Бырдин, по сути, считает инициативу депутатов ненужной в целом. По его мнению, проблема использования бесхозных произведений незначительна, а частные случаи могут разрешаться в судебном порядке: «Вносить поправки в ГК стоит, только если суды окажутся перегружены однотипными делами по сиротским произведениям».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова