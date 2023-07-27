Музыке не дадут осиротеть

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий лицензировать бесхозные произведения, например с неизвестными или не отвечающими на официальную переписку правообладателями. Авторы объясняют его проблемами лицензирования произведений времен СССР. В то же время поправки позволят российским организациям присваивать зарубежный контент и потенциально создадут проблемы для российских авторов, считают юристы и представители контентных индустрий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к четвертой части Гражданского кодекса РФ (ГК), регулирующей использование произведений с недоступным правообладателем (орфанных).

Документ внесен в Госдуму 27 июля председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко, сенаторами Лилией Гумеровой и Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он предлагает определить единую организацию, которая будет выдавать неисключительные возмездные лицензии на произведения, чей правообладатель неизвестен, а также на произведения авторов без адреса для связи или не отвечающих на «юридически значимые сообщения». Ею может стать одна из организаций по коллективному управлению правами (ОКУП).

ОКУП, получившая государственную аккредитацию, будет принимать заявления на использование орфанного контента.

Организация должна будет определить, пытался ли заявитель найти автора контента и действительно ли он неизвестен, а затем опубликовать объявление на своем официальном сайте.

Если в течение 30 рабочих дней автор или правообладатель не объявятся, ОКУП будет иметь право заключить с заявителем лицензионный договор. Лицензиат должен будет переводить вознаграждение для правообладателя на номинальный счет.

Инициатива связана с «колоссальным интересом к российскому и советскому историко-культурному наследию», приводятся слова госпожи Гумеровой на сайте Совета федерации. Она связала появление законопроекта с некой «конфликтной ситуацией с использованием фотографий из интернета». По ее словам, сейчас «ряд интересных, ценных объектов (интеллектуальной собственности.— “Ъ”) исключен из оборота». Представитель одного из музыкальных лейблов сказал “Ъ”, что большинство издательств «крайне неохотно» берутся за публикацию контента с «сиротскими правами», «но такие случаи встречаются».

Но законопроект одновременно создает риски для иностранных правообладателей и авторов, которые сейчас не представлены в России, уверен гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

«ОКУП сможет находить, например, на Spotify популярный в мире контент от таких авторов, вносить его контент в предусмотренную законопроектом информационную систему, а затем предоставлять в РФ лицензии на этот контент»,— говорит он. Под риск, по его словам, подпадают и отечественные авторы, которые не проживают по адресу прописки.

Требования о надлежащем поиске правообладателя описаны «в настолько общих чертах, что их можно соблюсти очень номинально», говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Он подтверждает, что законопроект коснется контента, чей правообладатель по каким-либо причинам не отвечает на письма или не получает их, «в этом смысле такой законопроект фактически приравнивается к идее принудительной лицензии».

Принятие законопроекта, по мнению господина Лукьянова, приведет к легализации пиратских сервисов и снижению качества локального контента: «Сомневаюсь, что такую жертву можно обосновать поставленной целью легализовать использование архивных материалов».

Инициатива напоминает директиву ЕС 2012 года об орфанных произведениях, «которая практически не работала», говорит один из разработчиков статьи ГК об открытых лицензиях, директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Он допускает, что нормы приведут к появлению ОКУП, которая будет собирать деньги за бесхозные фото и тексты в интернете. По мнению эксперта, механизмом использования бесхозного произведения по заявлению едва ли будет кто-то пользоваться, «в большинстве случаев сиротские произведения за деньги никому не нужны». Логичнее, добавляет он, «если бы был легальный способ использовать их бесплатно до тех пор, пока не объявится автор, а если объявился, прекратить использование, но не получить никаких обвинений в пиратстве».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова