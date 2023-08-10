Бесхозное оставили в СССР

Поправки, представленные как способ вернуть в оборот созданные в СССР бесхозные произведения, фактически представляют собой механизм принудительного лицензирования контента, считают в Национальной федерации музыкальной индустрии. Ассоциация предложила распространить нормы только на российскую интеллектуальную собственность и даже ее лицензировать только для некоммерческих целей. Юристы согласны, что рамки действия законопроекта стоит сузить, но предлагают уточнить и другие моменты — например, считать ли российскими произведения, созданные во времена СССР, но не в РСФСР, а в других республиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, ранее объединяла Warner Music, Universal Music, Sony; сейчас учредители не раскрываются) разработала предложения по доработке законопроекта об использовании произведений с недоступным правообладателем. Инициатива, внесенная в Госдуму в июле, призвана позволить российским организациям по коллективному управлению правами (ОКУП) выдавать лицензии на такие произведения (см. “Ъ” от 27 июля). Предложения планируется рассмотреть на заседании комитета РСПП по интеллектуальной собственности, который пройдет 10 августа.

Согласно имеющейся у “Ъ” презентации, НФМИ предлагает причислять к таким произведениям (их также называют орфанными, или сиротскими) исключительно российские объекты интеллектуальной собственности и лицензировать их только для некоммерческих целей.

Соавтор законопроекта сенатор Лилия Гумерова обосновывала его желанием вернуть в оборот «советское историко-культурное наследие». Но без ограничения принадлежности «это будет законопроект не о сиротских произведениях, а о принудительной лицензии», утверждают в НФМИ. Там также предложили распространить регулирование только на опубликованные объекты и ввести примерный «срок давности» в 30 лет. Он бы, согласно позиции ассоциации, позволил сохранить доступ к советскому наследию, исключив влияние на рынок. Госпожа Гумерова отказалась от комментариев.

В НФМИ считают важным уточнить и само понятие «орфанные произведения», причисляя к ним только объекты с неизвестными правообладателями или правообладателями без каких-либо контактов. Согласно нынешней версии законопроекта, для начала процедуры по признанию произведений орфанными достаточно лишь отсутствия информации о месте жительства или юридическом адресе правообладателя, а также игнорирования им «юридически значимой переписки».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает «чрезмерным» положение законопроекта, которое дает ОКУП право «отчуждать права и перенаправлять денежные потоки, исходя из того, что кто-то не ответил на формально отправленное письмо». Он полагает, что инициатива, по сути, возлагает на авторов и правообладателей обязанность вступать в переписку с ОКУП во избежание отчуждения прав: «Для правообладателей, находящихся в странах, с которыми сейчас почтовый обмен затруднен, этот механизм точно не подходит».

Для большинства сиротских произведений уже истек срок защиты, проблема введения их в легальный оборот не настолько остра, «но вот правовой механизм, который предложен для ее решения, неподобающий, и он создает высочайший потенциал злоупотреблений», добавляет господин Бырдин.

При ограничении действия инициативы нужно также четко определить, «какие исторические произведения считать российскими», подчеркивает исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян: «Без уточнений к ним можно отнести как те, которые появились с момента образования Российской Федерации, так и те, которые были созданы на территории республик СССР, рассматривая РФ в качестве правопреемника».

Саму идею распространить нормы об орфанных произведениях только на российские объекты господин Давидьян считает правильной: «Иначе аккредитованная ОКУП может неоправданно получить полномочия по управлению правами на иностранные произведения».

Юрий Литвиненко