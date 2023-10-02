Россия и США идут неиспытанными путями

В МИД РФ в понедельник прокомментировали данные американских СМИ о том, что США предложили России меры транспарентности в сфере ядерных испытаний. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, Москва не получала подобных предложений от Вашингтона и в целом ждет сейчас от американской стороны совсем других шагов. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовы позвать инспекторов из РФ и Китая на так называемые субкритические испытания на своем полигоне в штате Невада, чтобы повысить прозрачность в ядерной и понизить напряжение в военной сфере.

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Фото: Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery / U.S. Navy / AP Корабль ВМС США в Средиземном море

Фото: Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery / U.S. Navy / AP

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал агентству «РИА Новости» информацию Bloomberg о том, что США предложили России проверить соблюдение ими моратория на проведение ядерных испытаний.

«Мы не получали никаких приглашений. Я не знаю, на основании чего агентство берет такую информацию, вбрасывает ее в медийное пространство»,— заявил замминистра журналистам.

В конце минувшей недели Bloomberg сообщило, что Министерство энергетики США выступило с инициативой пригласить наблюдателей из России и Китая на не запрещенные международными соглашениями субкритические испытания на своих объектах. Цель задумки — повысить прозрачность в ядерной и понизить напряжение в военной сфере. По данным Bloomberg, соответствующее предложение было сделано американской стороной «в кулуарах» состоявшейся на минувшей неделе сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Агентство не уточнило, кем, кому и в какой форме оно было передано.

В то же время в статье приведены цитаты высокопоставленной представительницы Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA, подразделение Министерства энергетики США) Кори Хиндерштейн, которая заверила, что Вашингтон «привержен мораторию на ядерные испытания» и «не испытывает проблем с тем, чтобы доказать это». «Мы даже предложили (России и Китаю, как следует из публикации.— “Ъ”) взаимные меры (верификации.— “Ъ”),— сказала она.— Ответа (от них.— “Ъ”) мы не получили».

Под мораторием подразумевается соблюдение ключевых положений открытого к подписанию в 1996 году Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия подписала и ратифицировала этот документ, запрещающий все виды ядерных взрывов, еще в 2000 году. США и Китай (наряду с еще шестью странами) подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом все три страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний (даже несмотря на то что ДВЗЯИ пока не действует). СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м, Китай — в 1996-м.

В то же время США в последние годы неоднократно обвиняли Россию в проведении ядерных испытаний малой мощности, что считалось бы нарушением ДВЗЯИ. Независимых подтверждений обоснованности американских претензий, однако, не было, а власти РФ называли их «бредовыми домыслами».

При этом в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что США задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия.

То есть не об испытаниях, слегка превышающих так называемый «нулевой порог», а непосредственно о подрыве ядерной боеголовки. США наличие подобных планов категорически отрицают. Тем не менее Владимир Путин дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия», подчеркнув, что первой Россия этого делать не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем и Россия, и США (а также Китай) продолжают проводить субкритические (подкритические) тесты, при которых не возникает условий для самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. США, по данным NNSA, провели более 30 таких испытаний с конца 1990-х. О количестве российских тестов официально не сообщалось. Именно необходимостью проведения таких, не запрещенных международными договорами испытаний в NNSA объяснили обнаруженную на спутниковых снимках активизацию работ на полигоне в пустыне штата Невада. «Это (субкритические эксперименты.— “Ъ”) предоставляет современные диагностические возможности и данные, которые помогут поддерживать безопасность и эффективность ядерных запасов США без проведения дальнейших подземных ядерных взрывных испытаний»,— заявили в NNSA американскому телеканалу CNN, сообщившему: и США, и Китай с Россией в последние годы проводят активные работы по расширению и модернизации своих ядерных полигонов (см. “Ъ” от 23 сентября).

Убедиться в том, что речь идет именно о субкритических испытаниях, США, судя по материалу Bloomberg, и предлагают теперь России и Китаю. По словам Кори Хиндерштейн, на 2024 год запланированы два таких теста (в подземной лаборатории U1a в Неваде). В Вашингтоне рассчитывают на взаимность, то есть на то, что американские инспекторы также смогут убедиться в том, что Россия и Китай не превышают «нулевой порог». В то же время Кори Хиндерштейн дала понять, что в принципе США готовы и на односторонние меры.

О том, что США готовы пустить на свой полигон наблюдателей из обеих стран, впервые заявила глава NNSA Джилл Хруби на конференции по тематике ДВЗЯИ в Вене в июне этого года.

По ее словам, власти США в последние годы приглашали представителей подготовительного комитета Организации по ДВЗЯИ, включая его руководителя Роберта Флойда, на многие подшефные NNSA объекты, в том числе комплекс в Неваде. Присутствовали международные наблюдатели, по ее словам, и на субкритических испытаниях, в ходе которых подрывались химические взрывчатые вещества. Теперь же США, как следует из выступления Джилл Хруби, готовы рассмотреть возможность заключения двусторонних или трехсторонних договоренностей об инспекциях с целью мониторинга и верификации с Россией и Китаем. Намерен ли Вашингтон направить Москве и Пекину официальные предложения на сей счет, она тогда не уточнила.

Между тем если бы ДВЗЯИ наконец вступил в силу, то у всех его участников была бы возможность проведения инспекций для расследования подозрительной деятельности на территории других государств.

«Выяснить, было ли нарушение договора, можно даже в случае со сверхмалыми взрывами — до килограмма взрывчатки. Такие испытания могут гипотетически проводиться не только в шахтах или штольнях, но и, например, в прочных взрывных камерах. Узнать, имело ли место там именно ядерное испытание, можно только в ходе инспекции и взятия проб,— пояснял ранее “Ъ” глава делегации РФ на переговорах по ДВЗЯИ, бывший замминистра иностранных дел Григорий Берденников.— Договор предоставляет участникам возможность провести инспекцию в любом месте. Но, разумеется, только после того, как он вступит в силу». Если у США есть сомнения или подозрения в отношении других стран, то им стоило бы, по словам дипломата, просто скорее ратифицировать ДВЗЯИ.

Отметим, что в 2001 году Россия, пытаясь подтолкнуть США к ратификации ДВЗЯИ, заявила о готовности выработать дополнительные меры проверки отсутствия незаконной ядерной деятельности, «выходящие далеко за рамки положений договора». Однако США это тогда не заинтересовало. Впоследствии в Вашингтоне обещали принять меры, чтобы провести ратификацию через Сенат (активнее всего за это выступал 44-й президент Барак Обама), однако переломить ситуацию не удалось.

Сергей Рябков же в комментарии «РИА Новости» дал понять, что в целом Россия ожидает сейчас от США иных шагов. «Наша позиция о невозможности вести дела как обычно с США в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, до тех пор, пока не появятся признаки изменения фундаментально враждебной политики Вашингтона в отношении к России, эта наша позиция неизменна,— заявил дипломат.— Она неконъюнктурна и многократно доводилась до американцев на самых разных уровнях. Здесь не может быть коррекции в зависимости от того, поступят те или иные приглашения (на испытательные полигоны.— “Ъ”) или не поступят».

Елена Черненко