Здесь вам не квартира, здесь климат иной

Российские дипломаты, чиновники и члены парламента на этой неделе вновь заговорили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Причина — невыдача американской стороной виз российским журналистам, которые должны были сопровождать в поездке главу МИД РФ Сергея Лаврова. В Москве уверены, что США не соблюдают условия договоренностей 1947 года, так что штаб-квартиру лучше перенести куда-нибудь в нейтральное место. «Ъ» решил вспомнить историю вопроса и попытаться понять, может ли состояться столь желаемый российскими властями переезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Вид на здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Почему штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке?

В крупнейшем городе США всемирная организация обосновалась не сразу. Первая сессия Генассамблеи ООН проходила 10 января — 14 февраля 1946 года в Вестминстерском дворце в центре Лондона. В ходе сессии обсуждалось множество вариантов расположения будущей штаб-квартиры.

Европейцы убеждали всех в целесообразности выбора одного из городов континента, например Женевы. Так, представитель Великобритании Филип Ноэль-Бейкер делал акцент на том, что Европа — родина демократии. И утверждал: большинство мировых проблем после Второй мировой войны будут касаться Европы и решать их удобнее оттуда.

Французский дипломат Рене Массильи говорил, что штаб-квартира не должна находиться на территории одной из пяти стран-основательниц — СССР, США, Франции, Британии и Китайской Республики. Нейтральная Швейцария в лице Женевы под этот критерий подходила идеально.

Испаноязычные страны выступали за Мадрид, Буэнос-Айрес или Мехико. Свои предложения были и у африканских делегатов. Канада предлагала остановить выбор на острове Нэви (провинция Онтарио) неподалеку от границы с США.

Звучали и разные экзотические предложения — например, разместить штаб-квартиру на корабле, который постоянно бы перемещался по морям и океанам. Успел поучаствовать в подобных дискуссиях и 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (он умер в апреле 1945-го, а устав ООН был подписан в июне). Так, он считал, что постоянное месторасположение должен иметь только секретариат ООН: например, чиновники могли бы располагаться в нью-йоркском небоскребе Empire State Building или в Пентагоне. А вот Генассамблея по задумке одного из главных инициаторов создания ООН могла бы собираться на разных континентах. Совбезу же предлагалось выделить два-три места на удалении от мегаполисов: например, принадлежащие Португалии Азорские острова, Гавайи или территории у горного массива Блэк-Хиллс (штат Южная Дакота).

В итоге, как считают исследователи, решающим стало слово советского лидера Иосифа Сталина. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов выступал за Вену, но, конечно, быстро согласился с мнением верховного главнокомандующего. А тот посчитал: размещение на американской территории штаб-квартиры всемирной организации «привяжет» к ней США, которым в то время был свойственен изоляционизм.

Решение было принято 15 декабря 1945 года: 30 стран (включая СССР) проголосовали за США, 14 — против, шесть воздержались.

Осталось выбрать из вариантов внутри Соединенных Штатов. По данным автора книги о штаб-квартире ООН Шарлин Майрс, таковых было 248. Среди них, например, Майами или уже упомянутый Блэк-Хиллс. Второй вариант активно отстаивал местный бизнесмен Пол Беллами. «Лучше быть большой жабой в маленькой луже», чем наоборот, убеждал он дипломатов выбрать это место, а не какой-нибудь мегаполис. Кроме того, господин Беллами отмечал, что Блэк-Хиллс расположен в отдалении от тех городов, которые теоретически могли бы стать целями ядерных ударов.

Фаворитами считались Сан-Франциско и Бостон. А вот Нью-Йорк был темной лошадкой. Французы и бельгийцы высказывали опасения в связи с тем, что этот город слишком дорогой. А, например, арабские страны опасались еврейского лобби Нью-Йорка. Но в итоге Западное побережье США поддержки не получило — в частности, из-за слишком большого расстояния от Европы и разницы во времени с ней.

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Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images Штаб-квартира ООН в 40-х годах на Лонг-Айленде

Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images

16 августа 1946 года штаб-квартира ООН временно разместилась в местечке Лейк-Саксесс (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк). Несколько заседаний Совета Безопасности прошли в отеле Henry Hudson на Пятой авеню на Манхэттене.

Точку в вопросе о том, где располагаться штаб-квартире, поставил миллиардер Джон Дэвисон Рокфеллер-младший: он заявил о готовности предоставить ООН $8,5 млн (в пересчете на цены 2014 года это $103 млн) на покупку участка в довольно непримечательной тогда части Манхэттена (там располагались разные мелкие предприятия, скотобойни, железнодорожное депо). В конце 1946 года Генассамблея одобрила строительство постоянной штаб-квартиры. За проголосовали 33 страны, против — семь стран (Австралия, Египет, Индия, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Сирия), шесть воздержались.

На строительство всей инфраструктуры правительство США дало беспроцентный кредит на сумму $65 млн. В 1949 году был заложен фундамент здания штаб-квартиры, разработанного по проекту архитектора Шарля Ле Корбюзье. А в 1951-м она была открыта и сейчас находится все в том же месте. Кроме того, офисы ООН действуют в Женеве, Вене и Найроби.

Какие обязательства взяли на себя США?

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Фото: Dan Grossi / AP Строительство первой штаб-квартиры ООН вдоль Ист-Ривер в Нью-Йорке

Фото: Dan Grossi / AP

В 1947 году ООН и правительство США подписали соглашение, регламентирующее их взаимоотношения.

Согласно условиям документа, штаб-квартира всемирной организации пользуется широкой автономией. Отмечается, что «район Центральных учреждений находится под контролем и властью Организации Объединенных Наций». Так, в разделе 9 утверждается: «Район Центральных учреждений неприкосновенен. Федеральные, состоящие на службе штатов, и местные чиновники и должностные лица Соединенных Штатов, будь то административные, судебные, военные или полицейские, не должны вступать в пределы района Центральных учреждений для выполнения каких бы то ни было служебных обязанностей, иначе как с разрешения генерального секретаря и на условиях, принятых им». Американские суды разных уровней, «разбирая дела, возникающие в связи с деяниями, совершенными и сделками, заключенными в районе Центральных учреждений», должны принимать во внимание правила, установленные ООН (раздел 7).

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Фото: John Lindsay / AP Строительство первой штаб-квартиры ООН вдоль Ист-Ривер в Нью-Йорке

Фото: John Lindsay / AP

Власти США не должны чинить препятствий проезду в район штаб-квартиры сотрудников ООН, представителей стран-членов, приглашенных экспертов, аккредитованных представителей СМИ. Речь идет в том числе и о процедуре выдачи виз: согласно договоренностям, они «должны выдаваться безвозмездно и в максимально короткие сроки» (раздел 13). Особо отмечается, что эти нормы «применяются независимо от отношений, существующих между правительствами государств, гражданами которых являются упоминаемые в этом разделе лица, и правительством Соединенных Штатов» (раздел 12).

Между тем члены Конгресса США, ратифицируя в 1947 году соглашение с ООН, сделали оговорку: ничто в этом документе «не должно истолковываться как уменьшение, ограничение или ослабление права Соединенных Штатов защищать свою собственную безопасность и полностью контролировать въезд иностранцев на любую территорию Соединенных Штатов, кроме района штаб-квартиры и территорий в непосредственной близости, а также районов, которые нужно пересечь для транзита». Такая формулировка оставляет широкое поле для трактовок.

Насколько активно США пользуются правом, которое предоставил Конгресс?

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Фото: Marty Lederhandler / AP Подсветка в штаб-квартире ООН

Фото: Marty Lederhandler / AP

Достаточно активно. За время нахождения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке было немало громких эпизодов, которые позволяли пострадавшей стороне обвинять США в нарушении договоренностей.

Например, в 1988 году США отказали в визе палестинскому лидеру Ясиру Арафату — за «связи с терроризмом». Газета The Washington Post назвала это решение «одним из самых скандальных» за время нахождения Джорджа Шульца на посту госсекретаря США (1982–1989). Причем в Белом доме заявили, что это решение не было согласовано с президентом Рональдом Рейганом. В окружении палестинского лидера тогда гневно отмечали, что «Ясир Арафат настолько же террорист, насколько им был (первый президент США.— “Ъ”) Джордж Вашингтон».

Впрочем, это был исключительный случай. Обычно США столь демонстративных шагов не делают.

Вместо этого речь идет, например, о введении ограничения на территории, которые делегация может посещать. Так было, например, в 2019 году с иранской делегацией: ей разрешили перемещаться исключительно между аэропортом, штаб-квартирой ООН, постпредством Исламской Республики и резиденцией посла.

В США существует специальный тип виз C-2: они предназначены для «транзита в район штаб-квартиры ООН» из другой страны и обратно. Эти визы выдаются на месяц и обычно имеют радиус действия 25 миль (40 км) от штаб-квартиры ООН. На таких условиях Нью-Йорк, например, посещал в 1995 году кубинский лидер Фидель Кастро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубинский лидер Фидель Кастро в штаб-квартире ООН. 1995 год

Фото: BOB STRONG / AFP Кубинский лидер Фидель Кастро в штаб-квартире ООН. 1995 год

Фото: BOB STRONG / AFP

Второй вариант — выборочная выдача виз. Конечно, главам государств и правительств их дают, а вот делегатам не столь высокого ранга — не всегда. Например, в том же 2019 году визы не выдали некоторым членам иранской делегации (примерно трети от изначального состава) и журналистам пула. Такая же участь ждала собиравшегося на Генассамблею тогдашнего министра здравоохранения Ливана Джамиля Джабака, которого Вашингтон подозревал в связях с шиитской группировкой «Хезболла» (в США считается террористической).

В 2018 году скандал разразился вокруг невыдачи виз примерно половине делегации из Кении, направлявшейся на Генассамблею ООН. В 2013 году под ограничения попали венесуэльцы — в Нью-Йорк вместе с президентом Николасом Мадуро прилетели не все, кто хотел. «США не являются владельцами ООН. Соединенные Штаты обязаны дать визу каждому члену делегации, которого мы решим послать в Нью-Йорк»,— возмущался тогда президент Мадуро. В 2009 году визы выдали лишь части делегации ливийского лидера Муаммара Каддафи.

А что насчет российских делегатов?

Подобных историй было немало и с россиянами. Все они начались после обострения отношений с Западом на фоне крымского референдума 2014 года.

Например, в 2015 году в центре внимания оказалась история с получением визы спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко, которая собиралась в Нью-Йорк на заседание Межпарламентского союза (МПС). Американская сторона долго тянула с ответом и в итоге выдала включенной в санкционный список США госпоже Матвиенко визу с ограничениями — для участия исключительно в «мероприятиях, которые имеют отношение к деятельности ООН». При этом МПС, в который входят 167 стран, не является непосредственной структурой ООН. В итоге поездку в США решили отменить.

С каждым годом масштабы проблемы становились все больше. При этом часто напрямую в выдаче виз не отказывали — просто не выдавали паспорта на руки до вылета российской делегации из Москвы.

В 2019 году, например, визу не получили 18 россиян, которые должны были участвовать в работе сессии Генассамблеи ООН того года.

В 2022 году США отказали в визе спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и ряду других официальных лиц от РФ. Они должны были принимать участие в проходившей в штаб-квартире ООН сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) по кибербезопасности.

И вот в апреле 2023 года разразился новый скандал: власти США не выдали в срок визы журналистам пула МИД РФ, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, 2023 год

Фото: John Minchillo / AP Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, 2023 год

Фото: John Minchillo / AP

В американском посольстве в РФ на запросы журналистов каждый раз лишь говорят, что «частные случаи подачи заявок на получение визы в США» не комментируют. Между тем, отвечая на вопрос про последний случай, представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил на этой неделе: «Мы со всей серьезностью относимся к своим обязательствам государства пребывания (центральных учреждений.— “Ъ”) ООН... Отмечу, что в связи с визитом министра иностранных дел Лаврова в ООН по поводу российского председательства (на заседаниях Совета Безопасности.— “Ъ”) США выдали почти сто виз российским гражданам, в том числе ряду журналистов».

Посол США в РФ Линн Трейси в интервью “Ъ” подтвердила: «Мы серьезно относимся к обязательствам принимающей страны ООН. Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова». По ее словам, посольство выдало визы, когда получило «соответствующее разрешение». «Им (журналистам.— “Ъ”) ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы», — добавила госпожа Трейси.

Так или иначе, факт остается фактом: одобрение виз произошло уже после того, как министр Лавров и члены его делегации вылетели из Москвы. Учитывая отсутствие прямых рейсов в Нью-Йорк, догнать российских дипломатов у журналистов не было никакой возможности.

Как реагируют в Москве?

Ситуация с визами для журналистов мидовского пула породила волну комментариев о недружественности такой политики США. «Страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила и сделала глупость, показав, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации»,— заявил Сергей Лавров перед вылетом в Нью-Йорк. И обратился к собравшимся в аэропорту журналистам, которые были вынуждены остаться на земле: «Будьте уверены, что мы это не забудем и не простим».

Уже будучи в Нью-Йорке, министр Лавров вновь поднял эту тему. «Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им (журналистам.— “Ъ”) паспорта с визами в тот момент, когда наш самолет взлетел»,— сообщил он в ходе выступления. И призвал присутствовавших там представителей СМИ «компенсировать отсутствие российских журналистов», «сделать свои репортажи такими, чтобы передать аудитории полную многосторонность суждений и оценок». «Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства — Госдепартамент, как я понимаю, там принималось решение,— и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас»,— добавил министр на следующий день на итоговой пресс-конференции.

О том, что США злоупотребляют своим статусом страны, принимающей штаб-квартиру ООН, заявили в эти дни многие — и замглавы МИДа Сергей Рябков, и официальный представитель ведомства Мария Захарова, и постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, и депутаты Госдумы, и сенаторы.

На этом фоне и прозвучала идея переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. «Я думаю, это было бы хорошо»,— ответил Сергей Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас время для такого шага.

Как пояснил агентству ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, Москва хотела бы перенести штаб-квартиру ООН «куда-то на другую более нейтральную точку», например в Женеву или Вену.

То, что такой вариант, с точки зрения Москвы, не исключен, дал понять и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя невыдачу виз журналистам, он сказал: «Это тема для серьезного разговора, в Организации Объединенных Наций, это тема причем разговора вместе с многими странами, которые также имеют серьезные нарекания к правительству Соединенных Штатов Америки в связи с нарушениями международных обязательств в контексте приема у себя на территории штаб-квартиры ООН». Господин Песков добавил, что возможность переноса мероприятий по линии ООН из Нью-Йорка — это «предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа».

Если переносить штаб-квартиру ООН, то куда?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея о переносе штаб-квартиры ООН возникает уже не в первый раз

Фото: Carlo Allegri / Reuters Идея о переносе штаб-квартиры ООН возникает уже не в первый раз

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Идея переноса штаб-квартиры ООН, мягко скажем, не нова. Например, еще в 1961 году она высказывалась в ходе дебатов в Конгрессе США. Тогда член Палаты представителей Уильям Брумфилд обращал внимание на то, что генсек Никита Хрущев и «советская пропагандистская машина» используют в своих интересах факт нахождения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке: мол, это доказывает, что всемирная организация находится под контролем США. Кроме того, как отмечал он, Москва раздувает любые, даже самые мелкие инциденты, которые происходят в США с делегатами ООН. Конгрессмен высказывал оригинальную идею — перенести штаб-квартиру на границу между Западным и Восточным Берлином (может быть, построить ее прямо у Бранденбургских ворот). Такой вариант, по его мнению, позволил бы всему миру знать, как на самом деле живется в социалистической части Германии. Дальше выступления на заседании дело не пошло.

В 2005 году громко выступил на Генассамблее ООН венесуэльский лидер Уго Чавес. Среди прочего он предложил перенести штаб-квартиру из «страны, которая не уважает резолюции этой ассамблеи» (речь шла о решении Вашингтона начать войну в Ираке без одобрения ООН)

Лидер Боливарианской революции утверждал, что надо организовать переезд «на юг», где расположено большинство развивающихся стран. Звучало в его речи слово «Иерусалим».

В 2009 году схожий пафос был у речи Муаммара Каддафи. «Зачем вы едете в Америку, где все страдаете от перемены часового пояса? Посмотрите на себя: вы все устали от долгого перелета через Атлантику»,— взывал ливийский лидер к слушателям с трибуны Генассамблеи ООН. В качестве вариантов для новой штаб-квартиры он называл Пекин и Дели.

А в 2015 году тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал перевести штаб-квартиру ООН в Азию. «Мощный подъем экономики развивающихся стран Азии стал новой реальностью в глобальных процессах. С тем чтобы воспользоваться этим историческим сдвигом и придать новый импульс отношениям между государствами, я предлагаю перевести штаб-квартиру ООН в Азию»,— говорил он. Поясняя свое предложение, Нурсултан Назарбаев напоминал, что ООН пришла на смену Лиге наций, штаб-квартира которой была расположена в Женеве. Тогда, по словам президента, центр экономического развития переместился из старого мира Европы в новый мир Соединенных Штатов, где появилась штаб-квартира организации. «Наш мир в очень многом изменился за последние семь десятилетий.

В XXI веке центр роста быстро перемещается в Азию, в крупнейший континент мира, где проживают две трети населения планеты и сосредоточены огромные ресурсы»,— подчеркивал глава Казахстана.

В республике давали понять, что местом расположения новой штаб-квартиры могла бы стать, например, Астана.

Немало предложений звучало в разные годы и из России. Так, в 2001 году Дмитрий Рогозин (тогда глава думского комитета по международным делам) предлагал дипломатам всего мира переехать в Санкт-Петербург. Сергей Лавров в интервью «Ъ» в 2019 году рассказывал: «Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии». Комментируя это высказывание, Наталья Поклонская (тогда — зампред думского комитета по безопасности) предложила Крым. Она выразила уверенность, что на полуострове найдется «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место, например Ялта.

Политическая партия «Коммунисты России» предлагала выбрать Москву (в память о победе СССР во Второй мировой войне) или, на худой конец, Бразилию, Индию и Китай. Сенатор Андрей Климов выступал за Улан-Батор («Она как раз в центре Большой Евразии, где проживают пять из восьми миллиардов землян. Монголия не входит в военные блоки, не стремится быть мировым гегемоном»). Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов говорил о переезде в Ватикан.

В разные годы на разных уровнях (как экспертном, так и политическом) звучали и другие предложения — например, Дубай, Бангкок, Гибралтар, Исландия, Багдад, Кингали, Найроби, Монреаль.

При этом было несколько курьезных случаев, связанных с этой темой. Например, в 2019 году несколько канадских СМИ распространили первоапрельскую «новость» про переезд штаб-квартиры в Торонто, который тогда станет «столицей мира».

Некоторые читатели юмор не считали и начали всерьез рассуждать о плюсах и минусах такого решения, подразумевавшего (по данным придумавшего материал СМИ) затраты на строительство в $6,2 млрд.

Любопытная история произошла в том же году в Китае. Полиция задержала около 40 человек за масштабное мошенничество. Обвиняемые убедили примерно 70 сограждан отдать деньги вымышленной строительной компании, которая якобы работала над амбициозными проектами. Среди них был перенос штаб-квартиры ООН в город Сиань (провинция Шаньси). Мошенники в общей сложности получили от доверчивых инвесторов около 2 млн юаней (примерно $290 тыс.).

Переезд вообще реален?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на разговоры и предложения, ждать переезда ООН в ближайшее время не стоит

Фото: Mary Altaffer / AP Несмотря на разговоры и предложения, ждать переезда ООН в ближайшее время не стоит

Фото: Mary Altaffer / AP

Нет ничего невозможного, но сейчас на перенос штаб-квартиры ничего не указывает. В 2019 году Первый комитет Генассамблеи ООН (по разоружению и международной безопасности) отклонил резолюцию, предполагавшую возможность перевода его работы в Женеву или Вену — все по той же причине невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств по выдаче виз. 18 делегаций проголосовали за, 69 — против, 72 воздержались. Российские дипломаты, как авторы проекта резолюции, называли главной целью инициативы обращение к генсеку ООН с просьбой еще раз попытаться решить эту проблему с США. Иранцы на том заседании рассказывали о своем печальном опыте в этой связи. Схожую позицию тогда заняли Алжир, Белоруссия, Бурунди, КНР, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Зимбабве и ряд других стран. Между тем представители Вашингтона отмечали, что переезд в Европу комитета приведет к «расчленению организации» и поставит в невыгодное положение те делегации, у которых нет представительств в Вене и Женеве.

С тех пор расклад сил серьезным образом не изменился. А значит, не приходится надеяться на две трети голосов (то есть на «да» со стороны как минимум 129 стран), необходимые для принятия такого решения.

Понимают это даже ближайшие союзники Москвы. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, комментируя на этой неделе заявления российских дипломатов, отметил, что «не имел бы ничего против, если бы решение (о переезде.— “Ъ”) было каким-то образом реализовано». Но добавил: «Практические вещи, наверное, говорить чересчур рано». Во-первых, как дал понять дипломат, надо тщательно подойти к выбору нового места: «Если это, предположим, будет какая-то страна, которая идет в фарватере политики США, то от переноса штаб-квартиры не изменится ровным счетом ничего». А во-вторых, добавил он, переезд потребовал бы значительных затрат.

Об этом факторе упомянул и один из российских дипломатов — директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. «Мы бы, конечно, предпочли перенести ее (штаб-квартиру.— “Ъ”) куда-то на другую более нейтральную точку, Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них все в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления»,— заявил он. И признал: «Мы не находим поддержки у большинства государств-членов».

Правда, в феврале в интервью «РИА Новости» тот же господин Ильичев критиковал Швейцарию за отход от принципа нейтральности. «Что же касается возможного переноса центральных учреждений ООН в Швейцарию, то нельзя игнорировать отчетливый отход Берна от политики нейтралитета с момента начала нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры»,— отмечал он.

Впрочем, в любом случае в МИД Швейцарии уже дали понять, вариант с «изменением системы международных институтов» полностью исключать нельзя, но инициатива с переносом штаб-квартиры ООН особого восторга у Берна не вызывает. Любопытно, что Женева фигурировала в подобных дискуссиях еще в 1961 году. Но тогда, например, бывшая первая леди США Элеонора Рузвельт высказывала предположение, что такой нагрузки сами швейцарцы хотели бы избежать.

Среди аргументов против переезда — закончившаяся относительно недавно (в 2014 году) масштабная реставрация комплекса зданий в Нью-Йорке, на которую было потрачено $2,1 млрд.

Новые многомиллиардные траты бюджет организации, и так находящейся в постоянном финансовом кризисе, не выдержит.

Против этого наверняка выступят и США — даже если на выборах-2024 вновь победит Дональд Трамп, скептически относящийся к ряду структур системы ООН. Взять хотя бы тот факт, что нахождение штаб-квартиры в Нью-Йорке приносит городу огромную финансовую выгоду. В 2014 году ежегодная экономическая выгода от деятельности ООН, ее агентств и сотрудников в Нью-Йорке оценивалась в $3,69 млрд. В том году организация напрямую давала рабочие места в крупнейшем городе США почти 16 тыс. человек (а в целом деятельность организации позволила создать там 25 тыс. мест с полной или частичной занятостью). Более 30 тыс. человек посетили тогда штаб-квартиру в качестве участников различных встреч, заседаний и конференций. В среднем эти посетители проводили в Нью-Йорке по 14 дней — и, соответственно, все это время тратили деньги в городе. Неплохая компенсация за неудобства, о которых обычно (особенно во время сентябрьской Недели высокого уровня Генассамблеи ООН) говорят ньюйоркцы: пробки, перекрытия улиц, дополнительные проверки…

В общем, в обозримой исторической перспективе штаб-квартира ООН останется в Нью-Йорке. При этом российские дипломаты и их союзники наверняка продолжат рассуждать о том, что в теории переезд был бы хорошим решением. И это понятно, ведь перспективы урегулирования конфликта с США, который неизбежно отражается и на визовых вопросах, пока не просматриваются.

Павел Тарасенко