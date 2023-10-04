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Коммерсантъ FM
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На проведение Евро-2028 претендуют только Великобритания и Ирландия

Турция отозвала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года. В итоге на проведение турнира претендуют только Великобритания и Ирландия, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

По ее данным, Турция отказалась от борьбы после получения от UEFA подтверждения, что она может присоединиться к заявке Италии на проведение турнира в 2032 году. Официально места проведения обоих турниров объявят 10 октября на собрании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне.

На организацию обоих турниров претендовала Россия, но в феврале 2022 года UEFA и FIFA (Международная федерация футбола) исключили российские сборные и клубы из всех международных турниров в связи с конфликтом на Украине. Президент UEFA Александр Чеферин призвал не ждать возвращения российских клубов на соревнования до окончания военной операции РФ на Украине.

26 сентября исполком UEFA допустил к международным соревнованиям в этом сезоне российские юношеские сборные. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды из РФ будут проводить без флага, гимна страны, а также не в России.

Подробности — в материале «Ъ» «До 17, не старше».

Лаура Кеффер

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