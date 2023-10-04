Приморский крайсуд вернул журналисту статус иноагента

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу Минюста РФ и отменил решение суда первой инстанции, признавшего незаконным внесение в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева. Автор Telegram-канала, в котором звучала критика региональных властей, был включен в список за распространение материалов других иноагентов и проживание за границей, но Советский райсуд Владивостока посчитал эти доводы необоснованными. Защита утвержденного в статусе иноагента журналиста назвала решение крайсуда «ожидаемым».

Сегодня, 4 октября, Приморский крайсуд огласил резолютивную часть своего решения по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Минюста РФ на постановление суда первой инстанции, признавшего незаконным внесение в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева. «Решение Советского районного суда от 18 июля отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении требований, заявленных в административном иске»,— сообщила «Ъ» пресс-секретарь крайсуда Елена Оленева. Таким образом, господин Губарев утвержден в статусе иноагента.

Бывшего журналиста информагентства VL из Владивостока Даниила Губарева, автора Telegram-канала (35,7 тыс. подписчиков), критиковавшего власти Приморья, признали иноагентом в марте 2023 года. В сообщении Минюста пояснялось, что он «распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иноагентами», а также «проживает за пределами РФ». Журналист оспорил это решение, и 18 июля Советский райсуд Владивостока признал незаконным включение его в список иноагентов.

«Решение крайсуда не вызвало удивление и было ожидаемым»,— сказал «Ъ» адвокат журналиста Сергей Валиулин. По его словам, никаких новых доводов представители Минюста в апелляции не привели. «Вновь говорилось, что Губарев распространял материалы других иноагентов и проживает в Сингапуре. Мы утверждали, что нет никаких доказательств, что Губарев находился под иностранным влиянием и получал от представителей других государств вознаграждение за публикации. Суд первой инстанции с нашими доводами согласился, крайсуд решил не выбиваться из общего ряда и поддержать Минюст»,— сообщил адвокат. Возможность дальнейших юридических действий будет обсуждаться с доверителем после изучения мотивировочной части решения крайсуда, добавил господин Валиулин.

«Совершенно не удивлен решением крайсуда, буду продолжать бороться»,— ответил сегодня Даниил Губарев в мессенджере на вопросы «Ъ». Ранее он заявил, что был «абсолютно не согласен» с мартовским решением Минюста (о признании иноагентом). «Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад»,— сказал журналист после решения Советского райсуда. Он объяснил свой переезд в Сингапур тем, что там «климат хороший».

Подробнее о деле в отношении журналиста Губарева читайте в материале «Ъ» «Агентом можешь и не быть».

Алексей Чернышев, Владивосток