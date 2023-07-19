Агентом можешь и не быть

Советский райсуд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева. Автор Telegram-канала, в котором звучала критика региональных властей, был включен в список за распространение материалов других иноагентов и проживание за границей. По словам адвокатов журналиста, представителям Минюста в суде не удалось доказать факт иностранного финансирования их подзащитного, а аргумент о проживании в Сингапуре судью не убедил. Решение суда не поможет обжаловать другим иноагентам действия Минюста, полагает юрист Константин Добрынин, ссылаясь на размытые нормы профильного законодательства.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
О решении Советского райсуда Владивостока по делу Даниила Губарева «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Адвокат журналиста Сергей Валиулин сообщил, что суд признал незаконным решение Минюста о включении господина Губарева в список иноагентов.
Бывшего журналиста информагентства VL из Владивостока Даниила Губарева, автора Telegram-канала (35,7 тыс. подписчиков), критиковавшего власти Приморья, признали иноагентом в марте 2023 года. В сообщении Минюста пояснялось, что он «распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иноагентами», а также «проживает за пределами РФ». По словам Сергея Валиулина, представитель Минюста в суде не представил доказательств, что журналист «находился под иностранным влиянием» и получал от представителей других государств «вознаграждение за публикации». «Довод у Минюста фактически был один: Губарев два года проживает в Сингапуре, но суд это не убедило»,— заверил господин Валиулин. В Минюсте решение пока не комментировали. Адвокат Валиулин уверен, что ведомство обжалует решение в Приморском краевом суде.
Физические лица ранее исключались из перечня иноагентов, но только по решению самого Минюста. Так, в апреле 2022 года ведомство впервые исключило из этого реестра координаторов движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину (находились в списке с сентября 2021 года). Кроме того, в октябре 2022 года Минюст исключил из перечня иноагентов журналиста Владимира Воронова «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года».
Суд лишь однажды признавал незаконным присвоение статуса иноагента, причем речь шла о юридическом лице. Так, в феврале 2022 года городской суд Санкт-Петербурга отменил решение Минюста, который признал НКО-иноагентом благотворительный фонд «Гуманитарное действие» (помогает ВИЧ-инфицированным). По словам представителей истца, им удалось убедить суд, что деятельность НКО «находится в области здравоохранения, а не политики». Впрочем, в июне 2022 года Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского городского суда. Однако в сентябре 2022 года Минюст все равно исключил фонд из перечня иноагентов.
Даниил Губарев сообщил “Ъ”, что был «абсолютно не согласен» с мартовским решением Минюста (о признании иноагентом). «Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад»,— сказал журналист. Он объяснил свой переезд в Сингапур тем, что там «климат хороший».
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что решение «бессмысленно рассматривать в качестве правоприменительного ледокола, который расколет иноагентский лед, а тем более заставит Минюст четче аргументировать позицию». «Весьма вероятно, что Минюст процессуально не согласится и с этим решением, продолжив его обжаловать, поэтому защите имеет смысл подготовиться к дальнейшей борьбе. Сама суть современного законодательства об иноагентах такова, что для признания гражданина иноагентом не требуется практически ничего доказывать или фундаментально обосновывать — оно чрезмерно размыто. То, что суд впервые указал на это, делает честь суду, но не меняет тенденцию»,— считает господин Добрынин.