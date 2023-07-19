Агентом можешь и не быть

Советский райсуд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева. Автор Telegram-канала, в котором звучала критика региональных властей, был включен в список за распространение материалов других иноагентов и проживание за границей. По словам адвокатов журналиста, представителям Минюста в суде не удалось доказать факт иностранного финансирования их подзащитного, а аргумент о проживании в Сингапуре судью не убедил. Решение суда не поможет обжаловать другим иноагентам действия Минюста, полагает юрист Константин Добрынин, ссылаясь на размытые нормы профильного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О решении Советского райсуда Владивостока по делу Даниила Губарева «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Адвокат журналиста Сергей Валиулин сообщил, что суд признал незаконным решение Минюста о включении господина Губарева в список иноагентов.

Бывшего журналиста информагентства VL из Владивостока Даниила Губарева, автора Telegram-канала (35,7 тыс. подписчиков), критиковавшего власти Приморья, признали иноагентом в марте 2023 года. В сообщении Минюста пояснялось, что он «распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иноагентами», а также «проживает за пределами РФ». По словам Сергея Валиулина, представитель Минюста в суде не представил доказательств, что журналист «находился под иностранным влиянием» и получал от представителей других государств «вознаграждение за публикации». «Довод у Минюста фактически был один: Губарев два года проживает в Сингапуре, но суд это не убедило»,— заверил господин Валиулин. В Минюсте решение пока не комментировали. Адвокат Валиулин уверен, что ведомство обжалует решение в Приморском краевом суде.

Физические лица ранее исключались из перечня иноагентов, но только по решению самого Минюста. Так, в апреле 2022 года ведомство впервые исключило из этого реестра координаторов движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину (находились в списке с сентября 2021 года). Кроме того, в октябре 2022 года Минюст исключил из перечня иноагентов журналиста Владимира Воронова «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года».

Суд лишь однажды признавал незаконным присвоение статуса иноагента, причем речь шла о юридическом лице. Так, в феврале 2022 года городской суд Санкт-Петербурга отменил решение Минюста, который признал НКО-иноагентом благотворительный фонд «Гуманитарное действие» (помогает ВИЧ-инфицированным). По словам представителей истца, им удалось убедить суд, что деятельность НКО «находится в области здравоохранения, а не политики». Впрочем, в июне 2022 года Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского городского суда. Однако в сентябре 2022 года Минюст все равно исключил фонд из перечня иноагентов.

Даниил Губарев сообщил “Ъ”, что был «абсолютно не согласен» с мартовским решением Минюста (о признании иноагентом). «Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад»,— сказал журналист. Он объяснил свой переезд в Сингапур тем, что там «климат хороший».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что решение «бессмысленно рассматривать в качестве правоприменительного ледокола, который расколет иноагентский лед, а тем более заставит Минюст четче аргументировать позицию». «Весьма вероятно, что Минюст процессуально не согласится и с этим решением, продолжив его обжаловать, поэтому защите имеет смысл подготовиться к дальнейшей борьбе. Сама суть современного законодательства об иноагентах такова, что для признания гражданина иноагентом не требуется практически ничего доказывать или фундаментально обосновывать — оно чрезмерно размыто. То, что суд впервые указал на это, делает честь суду, но не меняет тенденцию»,— считает господин Добрынин.

Александр Воронов; Алексей Чернышев, Владивосток; Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург