ФАС: одна из крупнейших независимых АЗС в России добровольно снизила цены

«Нефтемагистраль» добровольно снизила цены на топливо до уровня вертикально интегрированных компаний, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Нефтемагистраль» — одна из крупнейших независимых сетей АЗС в России, она объединяет 30 АЗС в Москве и 74 в Подмосковье.

По данным ФАС, стоимость бензина АИ-92 на сети АЗС компании уменьшилась с 28 сентября на 2,36 руб., АИ-95 — на 3,17 руб., дизтоплива — на 2,4 руб. «По мнению службы, уменьшение стоимости позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан и усилит конкуренцию между вертикально интегрированными компаниями и независимыми сетями»,— добавили в ведомстве.

21 сентября правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Уже на следующий день цены на основные виды топлива начали падать. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Топливо вылилось в дело».

Лаура Кеффер