Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 16:05 3 октября. Об этом сообщили в Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над селом Головино в Белгородском районе был сбит БПЛА самолетного типа. По его словам, происшествие, предварительно, обошлось без последствий.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что около 11:00 3 октября российские военные пресекли попытки ВСУ атаковать регион тремя снарядами РСЗО и двумя беспилотниками самолетного типа.

Господин Гладков рассказывал в своем Telegram-канале, что утром в Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей у хутора Масычева.

Алина Морозова

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